Prijevoznici iz BiH razmatraju preseljenje poslovanja zbog pravila 90/180

Sve više prijevoznika iz BiH razmatra preseljenje poslovanja zbog pravila 90/180. Transportni sektor traži hitne mjere i podršku institucija.

Sve veći broj domaćih prijevoznika razmatra preseljenje poslovanja iz Bosne i Hercegovine zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u zemljama Europske unije. Na ozbiljne posljedice primjene šengenskog pravila 90/180 upozorili su predstavnici Konzorcija „Logistika BiH“ i Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, nakon zajedničkog sastanka na kojem su razmatrani problemi transportnog sektora i njihov utjecaj na domaću privredu.

Sastanak je organiziran na inicijativu Konzorcija „Logistika BiH“, u skladu sa zaključcima Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH, usvojenim 7. oktobra 2026. godine u Travniku.

Predstavnici dvije organizacije upozorili su da ograničenja boravka vozača iz BiH u državama EU sve više ugrožavaju međunarodni transport, ali i poslovanje domaćih kompanija koje zavise od uvoza i izvoza robe.

Prema njihovim navodima, dio prijevozničkih kompanija već aktivno traži mogućnosti za preseljenje poslovnih aktivnosti u druge države, jer postojeći uslovi otežavaju održivo poslovanje.

Skuplji transport povećava troškove privrede

Jedna od posljedica ograničenja jeste povećanje cijena transportnih usluga. Kako domaći prijevoznici imaju poteškoće u obavljanju međunarodnog prijevoza, kompanije su sve češće primorane angažirati strane prijevoznike, što dodatno povećava troškove poslovanja.

Takva situacija, upozoravaju učesnici sastanka, neposredno pogađa proizvođače, izvoznike i uvoznike, dok se povećani troškovi u konačnici mogu odraziti i na potrošače.

Istovremeno, angažiranje prijevoznika iz drugih država povećava odliv novca iz BiH i slabi konkurentnost domaćih kompanija na međunarodnom tržištu.

Problemi se ne zadržavaju samo na transportnim firmama i njihovim zaposlenicima. Posljedice osjećaju i špediterske kompanije, servisi, vulkanizerske radionice, osiguravajuća društva, lizing kompanije, benzinske pumpe, trgovci rezervnim dijelovima te računovodstvene i administrativne službe povezane s transportnom djelatnošću.

Predstavnici sektora upozoravaju i na smanjenje investicija u transport, kao i na premještanje kapitala i poslovnih aktivnosti u države članice EU.

Slabljenje domaćih prijevoznika, kako je istaknuto, dodatno ugrožava izvozni sektor jer povećava troškove plasmana robe na strana tržišta. Istovremeno se smanjuju prihodi države od poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada.

Hrvatske vize nisu trajno rješenje

Na sastanku je razmatrano i pitanje nedavnih pomaka u vezi s izdavanjem hrvatskih viza profesionalnim vozačima.

Iako je ovaj korak ocijenjen kao određeni napredak, predstavnici Konzorcija i Udruženja poslodavaca smatraju da on ne rješava suštinu problema.

Naime, prema njihovom obrazloženju, takve vize omogućavaju boravak isključivo u Hrvatskoj, dok ograničenja povezana s pravilom 90/180 ostaju problem za obavljanje transportnih aktivnosti u drugim državama EU.

Traže subvencije, reprogramiranje kredita i institucionalnu podršku

Učesnici sastanka pozvali su nadležne institucije u BiH da intenziviraju aktivnosti na pronalaženju rješenja za transportni sektor.

Među predloženim mjerama su subvencioniranje troškova poslovanja prijevoznika, reprogramiranje kreditnih obaveza i razmatranje pitanja akciza, kao i pronalaženje privremenih rješenja za ograničenja boravka profesionalnih vozača.

Očekuje se angažman Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, nadležnih institucija i komercijalnih banaka, uz nastavak saradnje s privrednim komorama i udruženjima poslodavaca.

Naglašeno je da konačno rješavanje ovih pitanja zavisi od nadležnih institucija, a ne od udruženja, komora i nevladinih organizacija.

Istovremeno je zatraženo obnavljanje inicijativa prema institucijama Europske unije, uz poseban fokus na bilateralne razgovore s Njemačkom, Austrijom i Slovenijom, kako bi se osigurala podrška za rješavanje problema profesionalnih vozača iz BiH.

Uskoro sastanci s nadležnim institucijama

Dogovoreno je da Konzorcij “Logistika BiH”, uz podršku Udruženja poslodavaca FBiH, u najkraćem mogućem roku organizira sastanke s predstavnicima nadležnih institucija.

Cilj je pokretanje konkretnih aktivnosti koje bi ublažile posljedice postojećih ograničenja i omogućile stabilnije poslovanje domaćih prijevoznika.

Sastanku su u ime Konzorcija prisustvovali Sanel Hodžić i Dino Durmić, dok su Udruženje poslodavaca FBiH predstavljali član Upravnog odbora Zijo Tanjo, direktor Mario Nenadić te saradnice Jasmina Kurspahić i Amra Duvnjak Halilović.

IZVOR.AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209547/prijevoznici-iz-bih-razmatraju-preseljenje-poslovanja-zbog-pravila-90180