Ulaganje u opremu centara za socijalni rad u TK

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je ugovore sa 13 centara za socijalni rad o dodjeli 130.000 KM. Riječ je o namjenskom utrošku kojim je Vlada Tuzlanskog kantona kroz kapitalne investicije podržala rad svih centara za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantona.

Iako se, prema riječima ministra Alića, ne radi o prevelikim sredstvima, ovo ulaganje je znak da Vlada TK i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK stoje uz ove institucije.

„I ja sam danas iskazao svoj stav da je ovo više neka vrsta znaka pažnje od strane resornog ministarstva prema centrima za socijalni rad u vidu priznanja da smo mi svjesni kakva je njihova uloga i koliko su njihovi uvjeti za rad otežani“, rekao je ministar Alić.

Zahvalnost na podršci ovom su prilikom iskazali svi predstavnici centara a direktorica Centra za socijalni rad Kladanj Razija Hodžić naglasila je da to nije samo novčana pomoć nego direktno ulaganje u ljude, u podršku i za razvoj socijalne zaštite na TK.

„Planirana sredstva su za opremu centara i nabavku vozila koja su neophodna u radu centra za socijalni rad obzirom da mi radimo na terenima. Centar za socijalni rad Kladanj planira kupiti kombi koji će nam biti podrška i pomoć za rad na terenu“, kazala je direktorica Hodžić napominjući važnost podrške od strane Općine Kladanj.

Direktorica Centra za socijalni rad Živinice Šemsija Aljić ističe važnost činjenice da je resorno ministarstvo prepoznalo uslove u kojima rade centri.

„Moj centar će to iskoristiti u svrhu kupovine, između ostalog i računarske opreme što će poboljšati uslove rada zaposlenicima i svim centrima za socijalni rad“, rekla je ovom prilikom direktorica Aljić uz napomenu da se radi o dobroj praksi za koju se nada da će se i ubuduće nastaviti.

Prema riječima direktora Centra za socijalni rad Teočak Osmana Hasanovića, oni će sredstva utrošiti za nabavku kancelarijskog namještaja, računarske opreme i klima uređaja.

Rad centara za socijalni rad na području TK, između ostalog, otežava i deficit stručnog kadra, porast složenih slučajeva i nasilja te loši uslovi rada i tehnička neopremljenost. Iz toga razloga će danas dodijeljena sredstva omogućiti da ustanove koje skrbe za najugroženije kategorije stanovništva rade u boljim uslovima.