Radarske kontrole na putevima TK

Zbog svoje i sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju, savjetuje se oprezna vožnja i poštivanje svih saobraćajnih propisa, naročito uzimajući u obzir činjenicu da su kolovozi mokri zbog kiše koja je padala ili još uvijek pada.

Osim toga, očekuju vas i radarske kontrole, evo rasporeda onih koje su najavljene:

13:00 do 14:00 sati Srebrenik

20:00 do 21:00 sati Ćehaje

21:00 do 22:00 sati Špionica

01:00 do 02:00 sati Previle

Tuzla:

13:00 do 14:00 sati ulica M.T.Uče

20:00 do 21:00 sati R-470 Par Selo

21:30 do 22:30 sati M-18 Šićki Brod-Čanići

23:15 do 00:15 sati M-4 Bukinje

Gradačac:

14:30 do 15:30 sati M-1.9 Lukavac Donji

15:40 do 16:40 sati M-14.1 Mionica I

19:50 do 20:50 sati M-1.9 Mionica III

22:30 do 23:30 sati M-1.9 Vučkovci

23:40 do 00:40 sati M-1.8 Hrgovi Donji

Kalesija:

11:00 do 12:00 sati Tojšići-Hidani

15:30 do 17:30 sati Vukovije Gornje

18:30 do 19:30 sati Prnjavor

21:30 do 22:30 sati Vukovije Donje

Banovići:

11:00 do 12:00 sati Oskova

12:10 do 13:10 sati Radina

13:20 do 14:20 sati Podgorje

19:00 do 20:00 sati Radina

20:10 do 21:10 sati Armije BiH

Doboj Jug:

08:30 do 10:30 sati Mravići (ELF)

11:30 do 13:30 sati raskrsnica Matuzići-Karuše