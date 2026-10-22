Radarske kontrole na putevima TK

Zbog svoje i sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju, savjetuje se oprezna vožnja i poštivanje svih saobraćajnih propisa, naročito uzimajući u obzir činjenicu da su kolovozi mokri zbog kiše koja je padala ili još uvijek pada.
Osim toga, očekuju vas i radarske kontrole, evo rasporeda onih koje su najavljene:
13:00 do 14:00 sati Srebrenik
20:00 do 21:00 sati Ćehaje
21:00 do 22:00 sati Špionica
01:00 do 02:00 sati Previle
Tuzla:
13:00 do 14:00 sati ulica M.T.Uče
20:00 do 21:00 sati R-470 Par Selo
21:30 do 22:30 sati M-18 Šićki Brod-Čanići
23:15 do 00:15 sati M-4 Bukinje
Gradačac:
14:30 do 15:30 sati M-1.9 Lukavac Donji
15:40 do 16:40 sati M-14.1 Mionica I
19:50 do 20:50 sati M-1.9 Mionica III
22:30 do 23:30 sati M-1.9 Vučkovci
23:40 do 00:40 sati M-1.8 Hrgovi Donji
Kalesija:
11:00 do 12:00 sati Tojšići-Hidani
15:30 do 17:30 sati Vukovije Gornje
18:30 do 19:30 sati Prnjavor
21:30 do 22:30 sati Vukovije Donje
Banovići:
11:00 do 12:00 sati Oskova
12:10 do 13:10 sati Radina
13:20 do 14:20 sati Podgorje
19:00 do 20:00 sati Radina
20:10 do 21:10 sati Armije BiH
Doboj Jug:
08:30 do 10:30 sati Mravići (ELF)
11:30 do 13:30 sati raskrsnica Matuzići-Karuše