Večeras dva odlična filma: od 18 “Wildwood” za djecu, od 20 sati “Clajface”

Kino priča u Srebreniku se nastavlja odličnim projekcijama za djecu i odrasle.

Večeras (petak, 23. oktobar) od 18 sati u Kino Srebrenik stiže američki stop-motion animirani fantastični film iz 2026. godine “Wildwood – Tajna zabranjene šume”, a od 20 sati američki horor-psihološki triler zasnovan na istoimenom liku iz DC Comicsa, “Clajface”.

“Wildwood – Tajna zabranjene šume” je veličanstvena raskošna priča o hrabrosti, žrtvi i preobražavajućoj snazi ljubavi.

Iz studija LAIKA, nominiranog za nagradu Oscar® i ovjenčanog nagradom BAFTA®, nakon punih šesnaest godina predanoga stvaranja na velika platna stiže epska, ručno izrađena animirana pustolovina prema uspješnom romanu Colina Meloya, u kojoj svaki kadar oživljava snagom ljudske mašte.

Kada jato vrana otme njezina mlađeg brata, odvažna Prue i njezin vjerni prijatelj Curtis kreću u opasnu potragu kroz začaranu šumu prepunu neobičnih bića, mračnih tajni i moćnih neprijatelja. Kako bi spasila brata i zaštitila Wildwood, Prue će morati pronaći snagu za koju nije ni znala da je posjeduje.

Zbog velikog interesovanja kino publike, u subotu 24. oktobra imate priliku pogledati film “Svadba”. projekcija počinje u 19 sati, ulaz je 7 KM.