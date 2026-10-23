Kino Srebrenik: Sutra film “Svadba” od 19 sati

Film „Svadba“ je već osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije, a u subotu, 24. oktobra ponovo u Kinu Srebrenik, zbog velikog interesovanja publike.

“Svadba“ donosi brzu, duhovitu i emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma “Svadba” prati haotičan i emotivan dan vjenčanja koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost 2026. godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za “savršen dan” sudare sa nepredvidivom stvarnošću.

Kroz prizmu vjenčanja, reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost.

Velik dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić

Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija počinje u 19 sati, ulaz je 7 KM.