Ademu Žiliću iz Tuzle određen pritvor zbog teške krađe u pokušaju

Općinski sud Tuzla prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Adema Žilića (40) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa u pokušaju.

On je osumnjičen da je u tuzlanskom prigradskom naselju Husino tri sata iza ponoći 20. oktobra 2026. godine, zajedno sa njemu poznatom osobom, provalio u porodičnu kuću u kojoj niko nije boravio i pripremio veći broj stvari za iznošenje iz kuće. Nakon što je njegovo prisustvo uočeno putem sistema videonadzora i prijavljeno policiji, službenici PU Tuzla, Policijske stanice Istok su ga zatekli na mjestu događaja i zadržali.

Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla su obavili uviđaj i pretres osumnjičenog, nakon čega je lišen slobode. Poslije obavljene kriminalističke obrade Žilić je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog. Istražne radnje se nastavljaju.

Žilić je više od 30 puta osuđivana osoba, uglavnom za krivična djela iz oblasti imovinskih delikata.