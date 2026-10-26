Zbog fotografije u pasošu mogu vas zadržati na granici: Evo šta propisi nalažu

Službenik na granici ne provjerava samo datum isteka pasoša, već i autentičnost dokumenta te identitet osobe koja ga koristi. Ako postoji sumnja da osoba koja stoji pred službenikom nije ista kao osoba prikazana na fotografiji, mogu se izvršiti dodatne provjere.

Pasoš može važiti još nekoliko godina, ali to ne znači da putnik neće imati problema prilikom prelaska državne granice. Jedan od razloga za dodatnu provjeru može biti fotografija koja više ne odgovara stvarnom izgledu osobe koja putuje.

Takve situacije nisu rijetke, posebno kod djece i mladih, ali i kod odraslih osoba koje su u međuvremenu značajno promijenile svoj izgled.

Mnogi građani smatraju da je najvažnije da pasoš nije istekao i da nije fizički oštećen. Međutim, tokom kontrole granična policija mora biti u mogućnosti utvrditi da li je osoba koja pokazuje dokument zaista njegov zakoniti vlasnik, piše GPMaljevac.com.

Prema pravilima koja se primjenjuju na vanjskim granicama šengenskog prostora, provjera identiteta putnika jedan je od osnovnih dijelova granične kontrole.

To znači da službenik ne provjerava samo datum isteka pasoša, već i autentičnost dokumenta te identitet osobe koja ga koristi. Ako postoji sumnja da osoba koja stoji pred službenikom nije ista kao osoba prikazana na fotografiji, mogu se izvršiti dodatne provjere.

U takvim slučajevima policija može koristiti biometrijske podatke sadržane u elektronskom pasošu, uključujući fotografiju lica i druge dostupne biometrijske identifikatore.

Šengenski propisi predviđaju biometrijsku provjeru kada postoji sumnja u autentičnost putne isprave ili identitet njenog vlasnika.

To, međutim, ne znači da će svaka promjena frizure, puštanje brade ili nošenje naočala automatski dovesti do odbijanja prelaska granice. Ključno je da li nadležni službenik može pouzdano utvrditi identitet putnika.

Roditelji djece koja imaju pasoše izdate prije nekoliko godina trebali bi obratiti posebnu pažnju. Dijete koje je fotografisano u dobi od dvije godine danas može izgledati potpuno drugačije. Iako su to prirodne promjene tokom odrastanja, ponekad mogu otežati utvrđivanje identiteta.

Iz tog razloga roditelji bi prije putovanja trebali provjeriti odgovara li fotografija u pasošu trenutnom izgledu djeteta u dovoljnoj mjeri da je moguće pouzdano potvrditi njegov identitet.

Slični problemi mogu se pojaviti kod osoba koje su imale značajne hirurške zahvate na licu, povrede koje su promijenile njihov izgled ili veće fizičke promjene.

Posebno je zanimljivo šta o tome kažu hrvatski propisi.

Prema službenim informacijama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, hrvatski državljanin ne smije koristiti izdati pasoš ako fotografija u dokumentu ne odgovara njegovom izgledu.

To znači da u Hrvatskoj postoji izričito pravilo prema kojem je potrebno zamijeniti pasoš kada je promjena izgleda takva da fotografija više ne odgovara njegovom vlasniku.

Građani ne moraju čekati istek postojećeg pasoša kako bi podnijeli zahtjev za novi.

Kada su u pitanju državljani Bosne i Hercegovine, prilikom prelaska granice provjeravaju se identitet osobe i autentičnost putne isprave.

Prema propisima Granične policije BiH, službenici mogu obavljati dodatne provjere osoba i dokumenata kada postoje opravdane sumnje. Ako fotografija izaziva sumnju, putnik može biti upućen na drugu liniju granične kontrole, gdje se provode detaljnije provjere.

Takav postupak ne znači automatski da je pasoš falsifikovan ili da je osoba počinila prekršaj. Policija mora utvrditi odgovara li dokument osobi koja ga koristi.

Važno je znati da posjedovanje drugih dokumenata, poput vozačke dozvole ili boravišne dozvole, ne može automatski zamijeniti potrebnu putnu ispravu. Međutim, dodatni identifikacioni dokument može pomoći u utvrđivanju identiteta.

Putnici čiji se izgled značajno promijenio trebali bi se prije putovanja obratiti nadležnom organu koji izdaje pasoše i provjeriti da li je potrebno zamijeniti dokument.

Ako se problem pojavi tokom putovanja u inostranstvo, korisno je obratiti se diplomatskom ili konzularnom predstavništvu države čiji je putnik državljanin.

Posebnu pažnju treba obratiti prije putovanja avionom. Osim granične policije, putne isprave provjeravaju i aviokompanije, koje mogu odbiti ukrcavanje ako se identitet putnika ili ispunjavanje uslova putovanja ne može pouzdano potvrditi.

Stoga, čak ni pasoš kojem nije istekao rok važenja nije potpuna garancija da putnik neće biti zadržan radi dodatnih provjera identiteta na graničnom prelazu.