Javni poziv za sufinansiranje turističke infrastrukture u TK

Ministarstvo trgovine turizma i saobracaja TK objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata javne turističke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona za 2026. godinu

Predmet javnog poziva je sufinansiranje projekata odnosno dodjela bespovratnih novčanih sredstava u cilju inoviranja postojećih i razvoja novih atraktivnih sadržaja turističke ponude i razvoja javne turističke

infrastrukture kako bi se turističke destinacije u na području Tuzlanskog kantona, učinile zanimljivijim i atraktivnijim. Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje razvoja i

unapređenje javne turističke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, broj 02/1-18-26956/26 od 22.09.2026. godine (u daljem tekstu: Odluka), definisan je postupak upravljanja resursima i dodjele bespovratnih finansijskih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Odluka

je donesena u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima naznačenim u Strategiji razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona za period 2024 – 2029. godina. Detalje Javnog poziva pogledajte na ovdje