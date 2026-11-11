Nema više kočenja pred radarima: Slovenija uvodi novi sistem kontrole brzine, kazne paprene!

Dosadašnja praksa prema kojoj bi vozači neposredno prije radarske kontrole nakratko usporili, a potom ponovo ubrzali, više neće biti učinkovita. Novi sistem nadzora mjeri prosječnu brzinu na cijeloj kontrolisanoj dionici, a ne samo na jednom mjestu.

Vozači koji iz Austrije putuju prema Hrvatskoj preko Slovenije ubuduće će morati mnogo pažljivije pratiti brzinu kretanja. Slovenske vlasti postavile su nove sisteme za nadzor prosječne brzine, zbog kojih kratkotrajno usporavanje prije radara više neće biti dovoljno da se izbjegne kazna, piše Fenix magazin.

Slovenija je pooštrila nadzor nad prekoračenjem brzine na cestama, a promjene će se posebno odnositi na vozače koji kroz ovu zemlju prolaze na putu prema hrvatskom Jadranu.

Dosadašnja praksa, prema kojoj bi vozači neposredno prije radarske kontrole nakratko usporili, a potom ponovo ubrzali, više neće biti učinkovita. Novi sistem nadzora bilježi prosječnu brzinu tokom vožnje na cijeloj kontrolisanoj dionici, a ne samo na jednom mjestu.

Kamere bilježe ulazak i izlazak s kontrolisane dionice

Kako piše austrijski list Krone, Slovenija uvodi takozvani Section Control, sistem koji izračunava prosječnu brzinu vozila na određenoj udaljenosti.

Kamere na početku kontrolisane dionice bilježe registarske oznake vozila i vrijeme prolaska. Isti postupak ponavlja se na izlazu iz kontrolisanog područja.

Računarski sistem zatim upoređuje prijeđenu udaljenost i vrijeme potrebno za njeno savladavanje te na osnovu tih podataka izračunava prosječnu brzinu vozila.

Ako se utvrdi da je vozač prekoračio dozvoljenu brzinu, pokreće se postupak kažnjavanja, uz fotografiju vozača.

Podaci o vozilu i njegovom prolasku brišu se ukoliko se utvrdi da se vozilo kretalo dozvoljenom brzinom.

Nadzor na četiri lokacije, kazne do 1.200 eura

Novi uređaji postavljeni su na dionicama u Podmilju, Ljubljani, Logatcu i Grosuplju.

Vozačima koji prolaze ovim područjima savjetuje se poseban oprez jer novčane kazne za prekoračenje brzine mogu biti veoma visoke.

Prema objavljenom cjenovniku, kazne su sljedeće:

40 eura za prekoračenje brzine do 20 km/h

za prekoračenje brzine do 20 km/h 60 eura za prekoračenje od 20 do 30 km/h

za prekoračenje od 20 do 30 km/h 120 eura za prekoračenje od 40 do 50 km/h

za prekoračenje od 40 do 50 km/h 250 eura za prekoračenje od 50 do 60 km/h

za prekoračenje od 50 do 60 km/h 1.200 eura za prekoračenje veće od 60 km/h

Sistem je već poznat austrijskim vozačima

Sistem Section Control nije novost ni u Austriji, gdje je trenutno aktivno 36 takvih područja za nadzor saobraćaja.

Neki sistemi koriste se stalno, dok se drugi uključuju povremeno, naprimjer na dionicama na kojima se izvode radovi na cesti.

Za vozače koji iz Austrije putuju prema Hrvatskoj preko Slovenije nova kontrola znači da će brzinu morati prilagoditi propisanim ograničenjima tokom vožnje na cijeloj kontrolisanoj dionici, a ne samo u blizini pojedinačnih radara.

To je posebno važno za građane BiH i dijaspore koji često putuju ovim pravcem, jer kratkotrajno usporavanje pred radarom više neće biti dovoljno za izbjegavanje kazne ukoliko je prosječna brzina na kontrolisanoj dionici veća od dozvoljene.