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Održana akcija dobrovoljog darivanja krvi u Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik

By admin
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U organizaciji Crvenog križa Srebrenik i JU Mješovita srednja škola Srebrenik, a u saradnji sa Polklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla, u ovoj školi je održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi, kojoj se odazvalo ukupno 70 dobrovoljnih davaoca – učenika i uposlenika škole.

U MSŠ Srebrenik još jednom su pokazali humanost, solidarnost i spremnost da se pomogne drugima.

Iz Crvenog križa Srebrenik ističu da su zadovoljni ovom akcijom, zahvaljuju se MSŠ Srebrenik i Polklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla, te pozivaju građane Srebrenika da i u budućnosti nastave darivati tečnost koja znači život.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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