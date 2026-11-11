Održana akcija dobrovoljog darivanja krvi u Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik

U organizaciji Crvenog križa Srebrenik i JU Mješovita srednja škola Srebrenik, a u saradnji sa Polklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla, u ovoj školi je održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi, kojoj se odazvalo ukupno 70 dobrovoljnih davaoca – učenika i uposlenika škole.

U MSŠ Srebrenik još jednom su pokazali humanost, solidarnost i spremnost da se pomogne drugima.

Iz Crvenog križa Srebrenik ističu da su zadovoljni ovom akcijom, zahvaljuju se MSŠ Srebrenik i Polklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla, te pozivaju građane Srebrenika da i u budućnosti nastave darivati tečnost koja znači život.