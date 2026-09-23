Požari potvrđuju potrebu za daljim jačanjem sistema zaštite i spašavanja: Hoće li TK nabaviti helikopter?

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je juče Informaciju o požarima na području Kantona tokom augusta i prve polovine septembra 2026. godine. U ovom periodu evidentirano je ukupno 395 požara, pri čemu su dugotrajna suša, vjetar, nepristupačnost terena, a na pojedinim područjima i minska polja, značajno otežavali intervencije. Posebno zahtjevni bili su višednevni šumski požari na području Kladnja, Kalesije i Živinica, tokom čijeg gašenja je, uz lokalne i kantonalne strukture, bilo neophodno angažovanje helikoptera Oružanih snaga BiH, helikoptera iz Zeničko dobojskog kantona i air tractora iz Mostara. Iskustva iz protekla dva mjeseca dodatno ukazuju na potrebu da se razvoj sistema zaštite i spašavanja posmatra strateški i dugoročno, kroz kontinuirano opremanje i obuku vatrogasnih i drugih jedinica, jačanje njihove međusobne koordinacije, preventivno djelovanje te razvoj kapaciteta za intervencije na teško dostupnim područjima.

S tim u vezi Vlada je zadužila nadležne organe, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kantonalno tužilaštvo, Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, JP „Šume TK“ d.d. Kladanj i druge, da kontinuirano preduzimaju mjere iz svojih nadležnosti radi otkrivanja i procesuiranja lica odgovornih za izazivanje požara.

Također, danas je Kantonalna uprava civilne zaštite zadužena da, u cilju nabavke neophodnih materijalno tehničkih sredstava koja bi se koristila za gašenje svih vrsta požara na području Tuzlanskog kantona i u svim okolnostima, analizira moguće načine nabavki kao i tržište o dostupnim sredstvima sa cijenama koštanja, te da o tome informiše Vladu Tuzlanskog kantona. U ovom smislu Uprava treba ponuditi odgovore o mogućnostima nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe Tuzlanskog kantona, sa podacima o mogućnostima u pogledu servisiranja istog, načinu angažovanja helikoptera, načinu angažovanja pilota i drugim relevantnim podacima koji su neophodni za donošenje odluke o izradi elaborata o nabavci helikoptera za potrebe Tuzlanskog kantona.