1.500 KM za treće dijete i veća podrška hraniteljskim porodicama u TK

Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela odluku kojom je utvrđeno da će jednokratna novčana pomoć za roditelje sa troje i više djece u visini u 2026. godini iznositi 1.500 KM, a ovo pravo ostvarit će roditelji za treće i svako slijedeće dijete rođeno u 2026. godini. Za ovaj oblik podrške, kao segment ukupne pronatalitetne politike, Budžetom TK za 2026. godinu je osigurano 650.000 KM.

Također, danas je utvrđen i iznos naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom i specijaliziranom hraniteljstvu za 2026. godinu. Visina naknade u tradicionalnom hraniteljstvu iznosit će 54% prosječne plate u Federaciji BiH za 2025. godinu, odnosno 861 KM, dok će naknada za izdržavanje hranjenika u specijaliziranom hraniteljstvu iznositi 61% prosječne plate u Federaciji BiH za 2025. godinu, odnosno 972 KM. U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu na budžetskoj poziciji „hraniteljstvo“ planirano je 1.394.264 KM, što je za 575.000 KM više u odnosu na 2025. godinu. U cilju unapređenja finansiranja hraniteljskih porodica i poboljšanja kvaliteta usluge, a imajući u vidu povećanje troškova života kao i strateško opredjeljenje Vlade Tuzlanskog kantona da, shodno Konvenciji o pravima djeteta, djeci bez roditeljskog staranja obezbijedi najbolje moguće uslove da odrastaju u porodičnom okruženju, predloženo je povećanje naknada za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom i specijaliziranom hraniteljstvu za 2026. godinu, saopšteno je iz Vlade TK.