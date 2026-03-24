Novo poskupljenje: Dizel u FBiH 3,29 KM

Na benzinskim pumpama u Federaciji BiH prosječna cijena benzina iznosi 2,61 KM po litri, dok je prosječna cijena dizela 3,29 KM po litri, pokazuju podaci Federalnog ministarstva trgovine.

Današnje poskupljenje nastavak je uzlaznog trenda koji traje od početka eskalacije sukoba na Bliskom istoku, što je izazvalo značajne poremećaje na globalnom tržištu sirove nafte.

U odnosu na 28. februar 2026. kada je počeo izraelsko-američki napad na Iran, litar dizela u Federaciji BiH poskupio je za gotovo jednu marku (0,94 KM), što je porast od oko 40 posto, dok je litar benzina skuplji za 29 feninga, što je 12 posto više.

Iz Federalnog ministarstva trgovine podsjećaju da je u Federaciji BiH i dalje na snazi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, kojom je za veletrgovce propisana maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM za litru derivata, dok je za gospodarska društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM za litru derivata.

Građani se pozivaju da koriste besplatnu mobilnu aplikaciju “FMT FBiH oil info” na kojoj mogu pratiti maloprodajne cijene naftnih derivata na benzinskim crpkama u Federaciji BiH.

