1,1 milion KM za sigurne kuće u FBiH: Otvoren javni poziv za zbrinjavanje žrtava nasilja i SOS telefon

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je javni poziv za raspodjelu sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – provedba Zakona o zaštiti od nasilja u porodici“, s ciljem podrške radu sigurnih kuća i pružanju pomoći žrtvama porodičnog i rodnozasnovanog nasilja.

Za ove namjene u budžetu Ministarstva osigurano je ukupno 1.100.000 KM, od čega je milion KM namijenjen za podršku sigurnim kućama i skloništima za privremeni smještaj žrtava nasilja, dok je 100.000 KM predviđeno za funkcionisanje besplatne SOS telefonske linije na području Federacije BiH.

Novina ove godine je da se SOS linija prvi put finansira iz budžeta i to slijedom donošenja Zakona o zaštiti porodice od nasilja i Pravilnika koji je federalni ministar rada i socijalne politike donio ove godine, a kojim je propisano da će se ova SOS linija finansirati iz budžeta Ministarstva u iznosu od 100.000 KM.

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju neprofitne organizacije koje upravljaju sigurnim kućama ili pružaju usluge zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici, a sredstva će biti dodijeljena na osnovu jasno definisanih općih i posebnih kriterija, uključujući broj zbrinutih žrtava, kapacitete smještaja i osigurane druge izvore finansiranja.

Cilj javnog poziva je osigurati kontinuitet socijalnog zbrinjavanja i podrške žrtvama nasilja, kao i dostupnost i održivost ključnih usluga poput sigurnih kuća i SOS linija, koje predstavljaju prvu i često jedinu tačku pomoći za osobe, najčešće žene i djecu, koje trpe nasilje.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da Ministarstvo kontinuirano radi na unapređenju sistema podrške žrtvama nasilja:

„Iz godine u godinu nastojimo osigurati kvalitetnije i stabilnije zbrinjavanje žrtava nasilja u sigurnim kućama jer je to minimum odgovornosti koji kao društvo moramo imati. Ovaj javni poziv je dio tog kontinuiteta, ali i jasne opredijeljenosti da sistem učinimo dugoročno održivim.“

Dodao je da Ministarstvo paralelno radi na sistemskim rješenjima koja će dodatno unaprijediti ovu oblast:

„Kroz novi Zakon o socijalnim uslugama želimo napraviti iskorak i omogućiti da finansiranje sigurnih kuća više ne zavisi od projektnih poziva, već da postane stabilna i predvidiva budžetska obaveza, što će organizacijama omogućiti sigurniji rad, a žrtvama kontinuiranu i kvalitetnu podršku.“

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave, a prijave se dostavljaju u skladu s propisanim procedurama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Sva potrebna dokumentacija je klikom na link.