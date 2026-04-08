Remifentanil, nekada zabranjena droga, sada dio medicinske prakse u BiH

Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, kojim predsjedava ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak, dala je saglasnost da se remifentanil premjesti iz kategorije potpuno zabranjenih tvari u grupu tvari pod strogim nadzorom.

– Ovom odlukom uklanja se ključna prepreka za medicinsku upotrebu remifentanila, uz zadržavanje svih propisanih mjera nadzora u skladu s važećim zakonodavstvom koje regulira kontrolu opojnih droga u Bosni i Hercegovini – saopćili su iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Navode da je remifentanil snažan, kratkodjelujući opioidni analgetik koji se koristi u anesteziologiji za visoko preciznu kontrolu boli. Zbog izuzetno brzog početka i prestanka djelovanja posebno je koristan u zahtjevnim anesteziološkim postupcima, uključujući kardioanesteziju i neuroanesteziju, gdje omogućuje dinamično i precizno tretiranje boli u skladu s potrebama pacijenta.

– Uklanjanjem ključne prepreke za medicinsku upotrebu remifentanila pod strogim nadzorom podižemo standarde sigurnosti i kvalitete zdravstvene zaštite. U državama članicama Evropske unije remifentanil je odavno prisutan u kliničkoj praksi kao strogo kontrolirani lijek za primjenu u anesteziologiji u bolničkim uvjetima i pod posebnim režimom nadzora – kazala je Bošnjak.

Na sličan način je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nedavno usvojilo izmjenu Popisa opojnih droga čime je uklonjena osnovna pravna prepreka za medicinsku upotrebu kanabisa, uz jasno propisano ograničenje na farmaceutske pripravke i primjenu na temelju ljekarskog recepta.

– Također, nakon 14 godina zastoja u ažuriranju Popisa opojnih droga, Komisija je usaglasila i dopune koje uključuju uvrštavanje 112 novih psihoaktivnih i psihotropnih tvari, u skladu sa službenim listama Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika (INCB). Riječ je o tvarima koje nose visok rizik od predoziranja, akutnih intoksikacija, amnezije i respiratorne depresije. Njihovo uvrštavanje omogućuje zakonitu kontrolu i sprečavanje ilegalne distribucije, kao i jasnu pravnu osnovu za sankcioniranje.

S obzirom na kontinuiranu pojavu novih psihoaktivnih supstanci, od posebnog je značaja da zakonodavni okvir Bosne i Hercegovine ostane ažuran i usklađen s međunarodnim standardima – ističu iz Ministarstva civilnih poslova BiH.