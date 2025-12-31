Srijeda, 31 Decembra, 2025
Srebrenik: Uručeni ugovori o stipendiranju učenika i studenata

U gradskoj upravi jučer je gradonačelnik Adnan Bjelić potpisao i uručio ugovore o stipendiranju učenika i studenata s ovog gradskog područja.

-“Na ovaj način potvrđujemo jasno opredjeljenje da je ulaganje u znanje, mlade i obrazovanje najbolja i najisplativija investicija za budućnost našeg grada.

Ove godine dodijeljen je najveći broj stipendija do sada, čime nastavljamo graditi sistem podrške mladima koji svojim radom, trudom i rezultatima to zaslužuju. To je novac koji se višestruko vraća – kroz znanje, odgovornost i razvoj zajednice”, naveo je Bjelić.

Tom prilikom svim učenicima i studentima poželio je uspješnu školsku i akademsku godinu, mnogo uspjeha, dobrih rezultata i ostvarenih ciljeva.

