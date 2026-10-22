80. godišnjica izgradnje Omladinske pruge Brčko–Banovići: Besplatno putovanje svečanim vozom

Foto: Vlada TK

Organizacioni odbor za obilježavanje 80. godišnjice izgradnje Omladinske pruge Brčko–Banovići usvojio je Program manifestacija kojima će biti obilježen ovaj značajan jubilej. Sjednicom Odbora predsjedavao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.

Program obilježavanja počet će 2. novembra u Brčkom, otvaranjem izložbe Arhiva Tuzlanskog kantona pod nazivom „Historijska pruga kroz historijske izvore“ i promocijom knjige „Prva omladinska pruga: između mita i stvarnosti“, autora Najila Kurtića.

Isti program bit će upriličen 4. novembra u Srebreniku, a dan kasnije i u Živinicama. U Tuzli će 6. novembra, u Ateljeu „Ismet Mujezinović“, biti otvorena izložba Muzeja istočne Bosne, dok je za isti dan u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra planirana promocija knjige Najila Kurtića.

Centralni događaj obilježavanja jubileja bit će organiziran 7. novembra, na dan kada je 1946. godine završena izgradnja pruge duge 92 kilometra. Oko 62.000 omladinaca izgradilo je ovu prugu za svega šest mjeseci, ostavljajući značajan trag u historiji poslijeratne obnove i omladinskog radnog angažmana u tadašnjoj Jugoslaviji.

Tim povodom, građanima će biti omogućeno besplatno putovanje svečanim vozom na relaciji Banovići–Brčko. Prema najavi, kompoziciju će činiti devet putničkih vagona.

Program obilježavanja 80. godišnjice izgradnje Omladinske pruge Brčko–Banovići bit će završen 8. novembra svečanom akademijom.