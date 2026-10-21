Srbija do kraja godine završava dvije nove saobraćajnice prema BiH

Srbija do kraja 2026. planira završiti brzu cestu Slepčević – Badovinci i autoput Kuzmin – Sremska Rača. Datumi otvaranja još nisu potvrđeni.

Izgradnja brze saobraćajnice Slepčević – Badovinci, koja povezuje zapadnu Srbiju s Bosnom i Hercegovinom preko Pavlovića mosta, dostigla je oko 90 posto realizacije, a završetak građevinskih radova planiran je do 19. decembra ove godine. Istovremeno, do kraja 2026. očekuje se završetak radova na autoputu Kuzmin – Sremska Rača, koji uključuje i most preko Save.

Riječ je o dva infrastrukturna projekta koja bi trebala unaprijediti cestovnu povezanost Srbije i Bosne i Hercegovine, posebno na pravcima prema Semberiji.

Prema informacijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, brza saobraćajnica Slepčević – Badovinci duga je 15,3 kilometra, a radovi su započeli u novembru 2023. godine.

Ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević izjavila je tokom obilaska gradilišta 19. oktobra da izvođač očekuje završetak građevinskih radova do 19. decembra.

“Svi ćemo se potruditi da ovu deonicu što pre pustimo u saobraćaj, jer je nesporan značaj saobraćajnice koja povezuje Mačvu i Semberiju, Republiku Srbiju i Republiku Srpsku. Od Šapca do Pavlovića mosta građani će stizati za 20 minuta”, izjavila je Sofronijević.

Ipak, datum završetka radova ne znači i automatsko puštanje saobraćajnice u promet, budući da tačan termin njenog otvaranja još nije potvrđen.

Izmijenjen prvobitni projekat saobraćajnice

Tokom realizacije projekta došlo je i do izmjena prvobitnog tehničkog rješenja.

Projektom su bila predviđena četiri kružna toka, ali su stanovnici ovog područja nakon početka radova ukazali na moguće sigurnosne probleme.

Nakon toga projektna dokumentacija je izmijenjena, pa su umjesto kružnih tokova predviđena četiri denivelisana ukrštanja, čime su uklonjena ukrštanja u istom nivou.

“Ušli smo u dijalog sa građanima, saslušali ih i prilagodili projekat njihovim zahtevima. Tako na ovoj deonici imamo četiri denivelisana ukrštaja, čime su uklonjena sva ukrštanja u nivou”, rekla je Sofronijević.

Jedan od zahtjevnijih dijelova projekta predstavlja izgradnja petlje Badovinci, u neposrednoj blizini graničnog prelaza kod Pavlovića mosta. Prema najavama nadležnih, radovi bi trebali biti izvedeni bez obustavljanja prometa na graničnom prelazu.

Autoput Kuzmin – Sremska Rača također pred završetkom

Pored brze saobraćajnice prema Badovincima, u završnoj fazi nalazi se i izgradnja autoputa Kuzmin – Sremska Rača, ukupne dužine 18 kilometara.

Ovaj projekat obuhvata i most preko rijeke Save, a predstavlja dio cestovnog povezivanja Srbije s Bosnom i Hercegovinom.

Prema informacijama Ministarstva, izvođač radova je turska kompanija Tašjapi, dok je investitor JP Putevi Srbije. Stručni nadzor nad realizacijom projekta obavlja Institut za puteve.

Tokom sastanka predstavnika Ministarstva, izvođača, investitora i stručnog nadzora razmatrana je dinamika preostalih radova, kao i obaveze izvođača u vezi s najavljenim završetkom projekta do kraja godine.

Saopćeno je i da je zajednički integrisani granični prelaz s Bosnom i Hercegovinom zvanično predat Republičkoj direkciji za imovinu, dok se završetak preostalih radova na autoputskoj dionici još očekuje.

“Očekujemo da pre kraja godine imamo dve nove saobraćajnice, jednu auto-putsku i jednu brzu saobraćajnicu, sigurne i pouzdane, koje će ljudima značajno olakšati život”, poručila je Sofronijević.

Prema najavama nadležnih institucija Srbije, oba cestovna pravca trebala bi biti građevinski završena do kraja 2026. godine, ali precizni datumi njihovog puštanja u promet još nisu potvrđeni.

Njihovim otvaranjem trebala bi biti poboljšana cestovna povezanost pograničnih područja Srbije i Bosne i Hercegovine, posebno na pravcima koji povezuju Mačvu i Srem sa Semberijom.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/regija/209373/srbija-do-kraja-godine-zavrsava-dvije-nove-saobracajnice-prema-bih