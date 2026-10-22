Sufinansiranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih, uručene odluke korisnicima

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona juče je uručilo 207 odluka korisnicima sredstava za sufinansiranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih. Ukupan iznos od 300.000 KM koji je Vlada TK namijenila kao podršku mladima u 2026. godini i sufinansiranje kamata stambenog zbrinjavanja mladih dodijeljen je putem javnog poziva.

„Mi ovdje finansiramo naše mlade koji su uspjeli da kupe nekretninu, odnosno dio njihove kamate, procenat koji su platili za određeni vremenski period. Imamo 207 mladih koji su ostvarili uslove i maksimalni iznos negdje po dobivenoj odluci je 1.612 KM. Ovo je jedan zaista veliki odziv jer smo imali veliki broj prijava. Mi želimo da svi mladi na području Tuzlanskog kantona imaju uvid u programe našeg resornog ministarstva koje implementiramo. Želimo da znaju da oni u Vladi Tuzlanskog kantona u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade imaju partnera“, kazao je ovom prilikom ministar Damir Gazdić napominjući da su ove godine proširili listu te su sredstva raspodijelili na sve koji su ispunili uslove i čije su prijave formalno-pravno ispravne.