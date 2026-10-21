Inspekcije kreću u lov na online trgovce u FBiH: Pod lupom prodaja preko društvenih mreža i paketi pouzećem

Federalna uprava za inspekcijske poslove i Porezna uprava Federacije BiH pokreću zajedničke inspekcijske nadzore usmjerene na trgovinu putem društvenih mreža, posebno onu kod koje se roba kupcima dostavlja posredstvom kurirskih službi i naplaćuje prilikom preuzimanja pošiljke.

Cilj pojačanih kontrola je otkrivanje neregistrovanih trgovaca, sprečavanje nezakonitog poslovanja i utvrđivanje nepravilnosti u prometu robe koja se prodaje izvan propisanih zakonskih okvira.

Dogovor o zajedničkom djelovanju postigli su direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović i direktor Porezne uprave FBiH Admir Omerbašić. Dvije institucije provodit će kontrole u okviru svojih nadležnosti, s posebnim fokusom na poslovanje koje se odvija putem interneta, a čiji se promet često realizuje preko dostavnih službi.

Kurirske službe pod dodatnim nadzorom

Inspekcijski nadzori obuhvatit će zakonitost poslovanja kurirskih službi, njihove evidencije i dokumentaciju, poštivanje propisa o radu i trgovini, kao i druge okolnosti koje mogu ukazati na nezakonite aktivnosti.

Posebna pažnja bit će posvećena pošiljkama koje se plaćaju pouzećem, budući da se takav način naplate često koristi prilikom kupovine proizvoda preko društvenih mreža.

Iz nadležnih institucija upozoravaju da se dostavni sistemi né smiju koristiti za prikrivanje neregistrovane trgovine i izbjegavanje zakonskih obaveza. Namjera je spriječiti zloupotrebu legalnih distributivnih kanala za prodaju robe mimo propisa, neprijavljivanje ostvarenog prometa i rad na crno.

Kontrole će, kako je najavljeno, biti usmjerene na utvrđivanje eventualnih nepravilnosti u poslovanju, uz postupanje svake institucije u skladu s ovlaštenjima koja ima.

Nepravilnosti mogu završiti pred tužilaštvom

Zajednička akcija ima za cilj zaštitu javnih prihoda, potrošača i privrednih subjekata koji posluju u skladu sa zakonom. Suzbijanjem neregistrovane trgovine nadležne institucije žele osigurati ravnopravnije tržišne uslove i spriječiti da oni koji izbjegavaju zakonske obaveze ostvaruju prednost u odnosu na registrovane firme.

Za sve utvrđene nepravilnosti bit će poduzete mjere predviđene važećim propisima. U slučajevima u kojima se pojavi sumnja na počinjenje krivičnih djela, prikupljena dokumentacija bit će proslijeđena nadležnim tužilaštvima.

Pojačani nadzori predstavljaju upozorenje trgovcima koji robu prodaju putem društvenih mreža da i takav oblik poslovanja podliježe zakonskim obavezama. Prodaja preko interneta né oslobađa prodavače obaveze registracije djelatnosti, evidentiranja prometa i poštivanja propisa koji uređuju trgovinu.