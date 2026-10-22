Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je jednom, evidentirana su četiri krivična djela, dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 68 pregleda, 2 kućne posjete i 1 terenska intervencija, 3 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 9 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće za mjesna područja Tinja i Podorašje.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika u u dijelu naselja Ćehaje od kružnog prema školi u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, tri djevojčice i četiri dječaka.. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice.

VRIJEME – U Srebreniku pljuskovi, trenutna temperatura 12 stepeni Celzijusa.