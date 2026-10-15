Investiraj ili stagniraj: 100 najvećih i 100 EXPO 2026

Koje odluke prave razliku između kompanija koje opstaju i onih koje postavljaju nove standarde na tržištu? Kada je pravi trenutak za veliku investiciju, koliko rizika treba preuzeti i šta je važnije za rast – tehnologija, ljudi ili osvajanje novih tržišta? Odgovore na ova pitanja ponudit će panel „Investiraj ili stagniraj – odluke koje su nas napravile velikima“, koji će biti održan 20. oktobra 2026. godine u hotelu Hills u Sarajevu, u okviru konferencije na Međunarodnom sajmu privrede 100 EXPO i projekta 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu.

Svaka uspješna kompanija ima barem jednu odluku koja se, gledano unazad, čini logičnom, iako u trenutku donošenja nije bila. Nova linija, novo tržište, tim koji je trebalo okupiti prije nego što je posao stigao. O ovim odlukama govoriće poslovni lideri na panelu konferencije u okviru Međunarodnog sajma 100 EXPO i projekta „100 najvećih“.

Panel će okupiti sedam sagovornika: Branimir Muidža, generalni direktor društva Heidelberg Materials Cement BiH i generalni direktor Heidelberg Materials grupacije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj; Mirza Ustamujić, direktor kompanije Energoinvest d.d. Sarajevo, Borislav Trlin, predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH; Mitja Kovačič, zamjenik generalnog direktora Bimal d.d. Brčko; Adis Šehić, generalni direktor BH Pošta; Dino Selimović, v.d. direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo i Erol Ferović, Country manager BiH, Ananas E-Commerce Ananas d.o.o. Sarajevo. Zajedno pokrivaju industrije cementa, energije, hrane, logistike, trgovinu i finansiranje.

„Priče o uspjehu volimo slušati kad se dobro završe. Za ovaj panel će biti zanimljivo čuti o trenutcima neizvjesnosti – kada još nije poznato hoće li se investicija isplatiti“ — najavljuje Nela Kačmarčik – Maduna, moderatorica panela uoči diskusije.

Panel je osmišljen u dinamičnom formatu. Svako počinje jednim konkretnim odgovorom u nekoliko minuta. Čut ćemo kako se cementna industrija priprema za dekarbonizaciju, kakvu ulogu Energoinvest vidi za sebe u regionu u narednih pet godina, isplati li se ulagati u proizvodnju hrane za izvoz, kako se u javnim preduzećima donose odluke o investicijama i šta Međunarodni aerodrom Sarajevo može, a šta tek želi. U sredini panela otvaramo temu koja zanima mnoge kompanije: kakve su mogućnosti finansiranja kroz Razvojnu banku i pod kojim uvjetima.

Za kraj panela je kratko pitanje: “Kada biste sutra imali na raspolaganju 10 miliona KM, u šta biste investirali, u tehnologiju, ljude ili širenje tržišta?”