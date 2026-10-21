Armin Hodžić imenovan potpredsjednikom Hrvatskog sabora

Na prijedlog Kluba zastupnika nacionalnih manjina, a nakon odlaska najdugovječnijeg zastupnika Furija Radina, Hrvatski je sabor u srijedu imenovao Armina Hodžića (31) svojim potpredsjednikom, čime je postao najmlađi potpredsjednik u historiji hrvatskog parlamentarizma.

Od 131 zastupnika koji su glasali, njih 125 podržalo je ovo imenovanje, dok je petero zastupnika – Dalija Orešković (DOSiP) te dio Mostovaca, bilo protiv, a Josip Dabro (DP) suzdržan, javlja Hina.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković čestitao je Hodžiću i poželio puno uspjeha u obnašanju ove odgovorne i časne dužnosti.

– Njegovim izborom Hrvatski sabor poslao bi historijsku, inkluzivnu poruku jer bi postao prvi potpredsjednik Sabora iz redova bošnjačke nacionalne manjine, ujedno i najmlađi potpredsjednik u historiji modernog hrvatskog parlamentarizma – istaknuo je prilikom predlaganja predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina Vladimir Bilek.

Osim bošnjačke, Armin Hodžić zastupnik je albanske, slovenske, crnogorske i makedonske nacionalne manjine.