Kino Srebrenik: Večeras film “Tony” od 19 sati

Odlična filmska atmosfera i raznovrstan filmski repertoar se nastavlja u Kinu Srebrenik.

Večeras (četvrtak 22. oktobar) možete pogledati film “Tony” od 19 sati. Film otkačenog Matta Johnsona o ljetu u kojem je devetnaestogodišnji Anthony Bourdain prvi put ozbiljno ušao u profesionalnu kuhinju. Mladić koji od vlastite nelagode stvara identitet i koji još misli da je cinizam oblik inteligencije. Iz Timea pišu da film uspijeva upravo zato što taj nevaljalac nije tek buduća slavna osoba u kratkim hlačama, nego stvarni devetnaestogodišnjak koji čini gluposti, laže i tek naslućuje da bi kuhinja mogla biti mjesto na kojem će postati neko. Rijetkost je da se i kritičari i publika slože da je fil odličan.

U petak, 23. oktobra od 18 sati u Kino Srebrenik stiže američki stop-motion animirani fantastični film iz 2026. godine “Wildwood”, a od 20 sati američki horor-psihološki triler zasnovan na istoimenom liku iz DC Comicsa, “Clajface”.

Wildwood – tajna zabranjene šume je veličanstvena raskošna priča o hrabrosti, žrtvi i preobražavajućoj snazi ljubavi.

Iz studija LAIKA, nominiranog za nagradu Oscar® i ovjenčanog nagradom BAFTA®, nakon punih šesnaest godina predanoga stvaranja na velika platna stiže epska, ručno izrađena animirana pustolovina prema uspješnom romanu Colina Meloya, u kojoj svaki kadar oživljava snagom ljudske mašte.

Kada jato vrana otme njezina mlađeg brata, odvažna Prue i njezin vjerni prijatelj Curtis kreću u opasnu potragu kroz začaranu šumu prepunu neobičnih bića, mračnih tajni i moćnih neprijatelja. Kako bi spasila brata i zaštitila Wildwood, Prue će morati pronaći snagu za koju nije ni znala da je posjeduje.

Zbog velikog interesovanja kino publike, u subotu 24. oktobra imate priliku pogledati film “Svadba”. projekcija počinje u 19 sati, ulaz je 7 KM.