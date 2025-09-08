Sigurnost djece u saobraćaju 2025: Prijavi svoj kreativni rad

Saobraćajna Edukacija i ove godine raspisuje konkurs pod nazivom „Sigurnost djece u saobraćaju, pokaži svoju kreativnost 2025“.

Konkurs je otvoren za djecu predškolskog i školskog uzrasta u Bosni i Hercegovini.

Djeca imaju priliku da kroz kreativnost i umjetnički izraz pokažu kako doživljavaju put, pravila i kulturu sigurnog kretanja.

Kategorije konkursa

Konkurs se sastoji iz dva dijela:

LIKOVNI radovi – za vrtićance (djecu predškolske dobi) i učenike osnovnih škola od 1. do 9. razreda, raspoređene po kategorijama:

⦁ vrtićanci (djeca predškolske dobi)

⦁ učenici od 1–4. razreda,

⦁ učenici od 5–9. razreda. FOTO & VIDEO radovi – za učenike od 5. do 9. razreda.

Nagrade i podrška partnera

Glavne nagrade u svim kategorijama su BICIKLI, a obezbijeđen je i veliki broj utješnih nagrada.

Novina u 2025. godini je da Saobraćajna Edukacija nagrađuje i Mentore radova..

Nagrade su obezbijeđene zahvaljujući podršci Prijatelja Saobraćajne Edukacije, među kojima su kompanije i institucije koje svojim društveno odgovornim radom doprinose sigurnosti djece i zajednice:

Euro Limun, BH Telecom, BH Pošta, ITShop, TRIGLAV Osiguranje, Indexline BH Pošta, Svjetlost Komerc, Kanton Sarajevo, Potpredsjednik Federacije Igor Stojanović, Bin Bin, mBike Shop, Hisense, Volvo Car Centar Sarajevo, Međunarodni Aerodrom Sarajevo, Transport & Communications Community i Svjetlostkomerc.

USLOVE konkursa zainteresirani mogu iščitati na:

https://konkurs.saobracajnaedukacija.ba i

facebook.com/saobracajnaedukacija.

Konkurs traje do 20. oktobra 2025. godine.

Izjava organizatora

Naša misija je da kroz igru i kreativnost djecu naučimo osnovama sigurnosti u saobraćaju.

Ovaj konkurs je prilika da dječiji glasovi i ideje budu vidljivi i da ih odrasli shvate ozbiljno.

Svaka crtež, fotografija ili video poruka može postati inspiracija za sigurnije puteve,“ poručili su iz Saobraćajne Edukacije.

Zašto je ovo važno?

Prema izvještaju Ujedinjenih nacija:

⦁ Svake godine gubimo približno 1.19 miliona života u saobraćajnim nesrećama, što je zapravo jedan život svakih 26 sekundi

⦁ Više od 500 djece mlađe od 18 godina svakodnevno izgubi život u saobraćajnim nesrećama.

⦁ Najugroženiji učesnici u saobraćaju su pješaci, biciklisti i motociklisti.

⦁ Saobraćajne povrede su vodeći uzrok smrti za djecu i mlade od 5 do 29 godina

Ulaganje u saobraćajnu edukaciju najmlađih znači ulaganje u sigurniju budućnost svih učesnika u saobraćaju.