Vlada TK najavila: Penzionerima će biti isplaćena jednokratna pomoć od po 100 KM

Pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 100 KM ostvarit će svi penzioneri koji primaju najnižu penziju u Federaciji BiH.

Za penzionere Tuzlanskog kantona koji primaju najnižu penziju najavljena je nova novčana pomoć u visini od 100 KM, saopćeno je danas iz Vlade TK.

Kako je najavljeno, u utorak, 9. septembra će biti upriličeno potpisivanje Sporazuma o isplati jednokratne novčane pomoći Vlade TK penzionerima sa područja TK.

Sporazum o prijenosu sredstava u vrijednosti većoj od 3,8 miliona KM, koja su za ovu namjenu planirana u Budžetu TK za 2025. godinu, potpisat će ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Fadil Alić i direktor Federalnog zavoda PIO/MIO Mostar Halil Subašić.

Pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 100 KM ostvarit će svi penzioneri s prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koji primaju najnižu penziju u Federaciji BiH, kao i oni koji ostvaruju takozvanu “srazmjernu penziju” u skladu sa članom 82. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Jednokratna pomoć dio je kontinuiranih mjera podrške najugroženijim kategorijama stanovništva, s ciljem ublažavanja posljedica povećanih troškova života.

Pomoć i u Brčkom

Vlada Brčko distrikta BiH, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, odobrila je Program utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima sa prebivalištem u Distriktu za 2025. godinu. Za ovu namjenu u budžetu je osigurano ukupno 1.470.000 KM.

Prema najavama, isplata pomoći započeće krajem septembra, a biće nastavljena i tokom oktobra.

Kako je pojasnila Senka Petković iz Centra za socijalni rad, penzionerima koji su evidentirani od ranije i koji su ovu vrstu pomoći primali i prethodnih godina, sredstva će biti uplaćena na lične račune u bankama do kraja mjeseca. Novoevidentiranim penzionerima, koji su pravo na penziju ostvarili tokom ove godine, isplata je planirana za oktobar.

“Iznosi jednokratne pomoći su, kao i prethodnih godina, različiti i zavise od visine penzije”, istakla je Petković, dodavši da je minimalni iznos jednokratne pomoći 50, a maksimalni 150 KM.

Ona je dodala da penzioneri nemaju obavezu dostavljati novu dokumentaciju, osim u slučaju promjene banke ili broja računa.

Prema procjenama, ovom vrstom pomoći biće obuhvaćeno oko 11.000 penzionera s prebivalištem u Brčko distriktu.