Dobre vijesti za penzionere: Penzije u FBiH rastu do 17 posto, evo ko dobija više već u februaru

Nakon što su usvojene izmjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i osigurana sredstva u budžetu, penzioneri u Federaciji BiH već u februaru će dobiti uvećane penzije. Novim zakonskim rješenjima precizirano je redovno usklađivanje penzija u februaru i julu, dok se visina primanja sada jasnije vezuje za ostvarene godine radnog staža i uplaćene doprinose.

Novi zakon donosi drugačiji model usklađivanja penzija, koji bi trebao omogućiti češće i realnije prilagođavanje primanja penzionera rastu troškova života i prosječnih plata.

Premijer FBiH Nermin Nikšić istakao je da je Vlada ove godine fokus stavila na poboljšanje položaja penzionera, nakon prošlogodišnjih iskoraka kada je riječ o minimalnoj plati radnika.

“Ove godine to činimo s penzionerima. Želim naglasiti da nismo zaboravili ni dio boračke populacije. Prvi put su korisnici penzija po zakonu, kao pripadnici Oružanih snaga i članovi njihovih porodica, kao i korisnici penzija po povoljnijim uslovima, uvezani u redovno usklađivanje, onako kako je to predviđeno zakonom. To znači da i oni u ovoj godini mogu očekivati povećanje od 17,2 posto“, kazao je Nikšić.

Prema novom zakonu, povećanje penzija predviđeno je u dva koraka. Prvo povećanje od 11,6 posto bit će isplaćeno u februaru, dok je dodatnih 5,4 posto planirano od jula, što ukupno iznosi oko 17 posto.

Predsjednik Udruženja penzionera Unsko-sanskog kantona Mirsad Terzić kaže da su penzioneri zadovoljni izmjenama zakona na koje su dugo čekali.

“Neizvjesnost i depresija koja je obilježila 2025. godinu prekinuta je sjednicom Doma naroda Parlamenta FBiH. Usvajanjem budžeta, a posebno ovog zakona, penzioneri su odahnuli. Sada očekujemo njegovu punu realizaciju”, naveo je Terzić za BHRT.

Dodao je da će penzioneri koji u penziju odlaze od 1. januara ove godine biti obračunati prema stvarno uplaćenim doprinosima za svaku godinu staža.

Prema tabeli Ministarstva rada i socijalne politike, penzioneri sa 16 do 20 godina staža imat će penziju od 431 marku, dok bi taj iznos u junu trebao porasti na oko 460 maraka.

Iako bi najavljena povećanja trebala donekle popraviti položaj penzionera u FBiH, iz udruženja upozoravaju da su ona i dalje nedovoljna s obzirom na stalni rast cijena i troškova života.

IZVOR:RADIOSARAJEVO.BA