Danas kiša i vjetar, na snazi meteoalarm

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u jugozapadnim područjima.

Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica -5 stupnjeva, Zenica 1, Srebrenik, Tuzla 2, Ivan Sedlo 3, Mostar 5, Bugojno i Livno 6, Drvar, Jajce i Sarajevo 7, Sanski Most 9, Bihać 10 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 929 milibara, za 13 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas u našoj zemlji jače naoblačnje sa zapada će uvjetovati kišu. Glavnina padavina je na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne slabije padavine. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13 stupnjeva.

Za regiju Tuzla na snazi je meteoalarm zbog vjetra.

28.1.2026. od: 00:00 do: 23:59

Brzina vjetra između 20-40 km/h.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar.