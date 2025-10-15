Srijeda, 15 Oktobra, 2025
Akcija “Border”: Ovo su uhapšeni carinici

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su u Banjaluci i Doboju u akciji “Border” uhapsili službenike Uprave za indirektno oporezivanje BiH Neđu Budića, Aleksandra Praštala, Novu Đukića i Slobodana Neškovića, otkriva Capital.

Iz SIPA je bez otkrivanja imena saopšteno da je akcija “Border” usmjerena protiv nekoliko službenika UIO BiH, navodi Capital.

U toku su pretresi na više lokacija zbog sumnje da su navedene osobe počinile krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi propisano Krivičnim zakonom BiH. Operativna akcija ‘Border’ provodi se po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH, a u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a RS”, saopšteno je iz SIPA.

