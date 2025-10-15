Akcija “Border”: Ovo su uhapšeni carinici

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su u Banjaluci i Doboju u akciji “Border” uhapsili službenike Uprave za indirektno oporezivanje BiH Neđu Budića, Aleksandra Praštala, Novu Đukića i Slobodana Neškovića, otkriva Capital.

Iz SIPA je bez otkrivanja imena saopšteno da je akcija “Border” usmjerena protiv nekoliko službenika UIO BiH, navodi Capital.

“U toku su pretresi na više lokacija zbog sumnje da su navedene osobe počinile krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi propisano Krivičnim zakonom BiH. Operativna akcija ‘Border’ provodi se po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH, a u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a RS”, saopšteno je iz SIPA.