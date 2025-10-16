Servisne informacije: Danas i sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je povrede zadobilo 1 lice, evidentirano je i 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 68 pregleda, 2 kućne posjete i 6 terenskih intervencija,5 pacijenata je, nakon ukazane pomoći, prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla obavljeno je 8 porođaja, rođeno je pet djevojčica i tri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada srebrenika u četvrtak, 16. oktobra u naseljima:

Ćehaje, Ježinac, Špionica Donja, Badelka, Radići, Zubovo Brdo, Huremi, Mustafići, Špionica Centar, Fazanerija, Hujdurovići, Krč, Vrela, Gornji Hrgovi, Ormanica, Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak i Kosica u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

Dana 17.10.2025.godine (petak) u naseljima: Brezje, Previle, Osoje, Donja Dragunja, Srednja Dragunja, Gornja Dragunja, Podorašje, Lisovići, Brezik, Drapnići, Jasenica, Crveno Brdo i Dabojevići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.