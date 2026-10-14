Utvrđeni kriteriji za dodjelu 100.000 KM za punionice električnih vozila u TK

Tuzlanski kanton sufinansira brze punionice električnih vozila sa do 25.000 KM po projektu. Podrška je namijenjena privatnim firmama i poduzetnicima.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak raspodjele 100.000 KM namjenskih sredstava za sufinansiranje izgradnje i postavljanja punionica za električna vozila na području Tuzlanskog kantona.

Sredstva će biti dodjeljivana putem javnog poziva privatnim preduzećima i poduzetnicima za uspostavljanje javno dostupnih DC punionica sa najmanje dva priključka, koji omogućavaju istovremeno punjenje dva vozila.

Vlada će sufinansirati do 50 posto vrijednosti nabavke i radova, a najviše 25.000 KM po projektu. Prilikom izbora projekata prednost će imati lokacije u blizini magistralnih i regionalnih saobraćajnica, kao i projekti sa većim vlastitim učešćem podnosioca prijave.

Ovim programom Tuzlanski kanton dodatno podstiče razvoj infrastrukture potrebne za sve zastupljeniju upotrebu električnih vozila i stvara uslove za dostupniju mrežu brzih punionica na frekventnim lokacijama širom Kantona.

Podrška se nastavlja na prethodni ciklus, u okviru kojeg su sufinansirani projekti kompanija Edo-slad i Bingo, o čemu je Akta.ba ranije pisala. Realizacijom tih projekata otvorene su punionice kod Tržnog centra Etna u Gračanici i Tržnog centra Bingo u Živinicama. Ukupna vrijednost dva projekta iznosila je 105.980,61 KM, dok je resorno ministarstvo učestvovalo sa49.996,54 KM.

Ovim programom Tuzlanski kanton nastavlja podršku razvoju infrastrukture za električna vozila, s ciljem širenja dostupne mreže brzih punionica na frekventnim lokacijama širom Kantona.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209144/utvrdeni-kriteriji-za-dodjelu-100000-km-za-punionice-elektricnih-vozila-u-tk