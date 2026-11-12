Lidl otvorio logistički centar kod Kiseljaka vrijedan više od 200 miliona KM: Najavljeno zapošljavanje još 1.000 radnika

Njemački trgovački gigant Lidl napravio je još jedan značajan korak prema početku poslovanja u Bosni i Hercegovini. U Lepenici, nedaleko od Kiseljaka, danas je svečano otvoren veliki logističko-distributivni centar, u čiju je izgradnju i opremanje investirano više od 100 miliona eura, odnosno približno 200 miliona konvertibilnih maraka.

Riječ je o jednom od najvećih logističkih objekata ove vrste u zemlji, koji će predstavljati centralno mjesto za prijem, skladištenje i distribuciju proizvoda namijenjenih budućim Lidlovim prodavnicama širom Bosne i Hercegovine. Otvaranjem ovog kompleksa kompanija je završila jedan od ključnih infrastrukturnih projekata neophodnih za uspostavljanje maloprodajne mreže na bh. tržištu.

Tokom svečanosti predstavljene su tehničke karakteristike objekta, njegova skladišna i distributivna infrastruktura, kao i planovi daljnjeg zapošljavanja. Posebna pažnja posvećena je ekološkim standardima prema kojima je centar izgrađen.

Kompanija već zapošljava više od 400 ljudi, najavljeno još 1.000 radnih mjesta

Lidl je svoje poslovno prisustvo u Bosni i Hercegovini formalno uspostavio u martu 2021. godine, kada je registrirana kompanija i započet proces pripreme za ulazak na domaće tržište. Od tada su aktivnosti bile usmjerene na razvoj infrastrukture, izgradnju prodajnih objekata, organizaciju logistike i formiranje radnog tima.

Rukovodilac Sektora korporativnih poslova Lidla BiH Faruk Kovač, obraćajući se prisutnima na svečanosti, podsjetio je na dosadašnje faze razvoja kompanije, naglašavajući značaj svakog realiziranog projekta. Među najvažnijim događajima izdvojio je 2024. godinu, kada su počeli građevinski radovi na logističkom centru u Lepenici. Iste godine izgrađena je i prva Lidlova prodavnica u Bijeljini, koja predstavlja svojevrsni model za buduće maloprodajne objekte ovog trgovačkog lanca u BiH.

Osim ulaganja u objekte i opremu, kompanija je posljednjih godina radila i na zapošljavanju i pripremi kadrova za početak poslovanja.

Prema informacijama iznesenim na otvaranju, Lidl u Bosni i Hercegovini trenutno ima više od 400 zaposlenih, dok se u narednom periodu očekuje pridruživanje još više od 1.000 novih radnika. Kovač je naveo da je samo tokom posljednjih nekoliko mjeseci pokrenut proces prijema više od hiljadu novih članova tima, koji bi se uskoro trebali pridružiti kompaniji.

Paralelno s izgradnjom logističkog centra, Lidl je prethodnih godina ulagao u razvoj prodajne mreže, pripremu lokacija i izgradnju objekata u kojima će poslovati. Otvaranjem centra u Lepenici stvoreni su dodatni uslovi za organizaciju budućih isporuka robe, dok najavljeno zapošljavanje više od hiljadu novih radnika ukazuje na nastavak priprema za početak maloprodajnih aktivnosti.

Ipak, kompanija još nije zvanično saopćila kada će prve Lidlove prodavnice u Bosni i Hercegovini otvoriti vrata kupcima.

Iako konkretan datum početka prodaje ostaje nepoznat, završetak investicije vrijedne više od 200 miliona KM predstavlja jedan od najznačajnijih dosadašnjih koraka njemačkog trgovačkog lanca prema uspostavljanju poslovanja u BiH.

federalna.ba