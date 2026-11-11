Program „Ekoopština – Održivo upravljanje vodama“: Gradonačelnik Srebrenika u studijskoj posjeti Francuskoj

Sigurnije vodosnabdijevanje i kvalitetnije upravljanje otpadnim vodama su među najvažnijim prioritetima za Srebrenik i to je bio razlog studijske posjete gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića francuskim gradovima Lilleu i Lensu, organizovanoj od strane Ambasade Francuske u Sarajevu i Beogradu, a u okviru programa „Ekoopština – Održivo upravljanje vodama“.

Zajedno s kolegama iz Teslića, Varvarina i Leskovca razgovaralo se s predstavnicima aglomeracije Lens–Liévin i kompanije Veolia o zaštiti izvorišta, obnovi mreže, prečišćavanju otpadnih voda i organizaciji javnih vodnih usluga.

-“Posebno su mi bili korisni praktični primjeri otkrivanja curenja, podjele mreže na mjerne zone i daljinskog očitavanja vodomjera. Pokazali su koliko dobro poznavanje sistema i pravovremena intervencija mogu pomoći u očuvanju vode i unapređenju usluge građanima.

Srebrenik ima više od 463 kilometra vodovodne mreže i 11.689 priključaka. Upravljanje takvim sistemom zahtijeva stalna ulaganja, stručno održavanje i dugoročno planiranje. Iskustva iz Francuske koristit ćemo u pripremi master plana upravljanja vodama, uz projekte koje već provodimo radi poboljšanja snabdijevanja naših naselja.

Zahvaljujem Ambasadi Francuske, organizatorima i domaćinima na pozivu, otvorenim razgovorima i spremnosti da podijele svoja iskustva.

Vrijednost ove posjete mjerit ćemo onim što uspijemo primijeniti u Srebreniku za pouzdanije snabdijevanje naših građana i odgovorniji odnos prema vodi”, naveo je gradonačelnik Bjelić.