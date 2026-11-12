Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Podorašje i Srednja Špionica sa područja Grada Srebrenika

Pozivaju se sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Podorašje i Srednja Špionica sa područja Grada Srebrenik da prijave svoja prava na nekretninama u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Srebreniku. Javnom objavom Općinskog suda u Srebreniku dana 04.11.2026. godine je pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovom prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoja prava na nekretnine i to najdalje do 04.01.2027. godine.

Prijave se mogu izvršiti u zemljišnoknjižnom odjeljenju Općinskog suda u Srebreniku na adresi Ul. Radnička bb 75350 Srebrenik, svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.



Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru “Projekta unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina” provoditi će se bez naplate sudske takse.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekta unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu možete zatražiti putem maila: grm_giveproject@fgu.com.ba .