Lidl svečano otvorio veliki logistički centar u Lepenici: Investicija premašuje 250 miliona KM

Lidl otvorio logistički centar u Lepenici vrijedan više od 250 miliona KM. Prve prodavnice u BiH najavljene za prvu polovinu 2027. godine.

Kompanija Lidl otvorila je svoj prvi logistički centar u Bosni i Hercegovini, smješten u Lepenici, općina Kiseljak. Ovaj moderni objekat predstavlja centralnu tačku Lidlove logističke mreže odakle će svježi proizvodi stizati na police prvih Lidlovih prodavnica, čije se otvaranje očekuje u prvoj polovini 2027. godine.

Logistički centar, izgrađen prema najmodernijim tehnološkim standardima, služit će kao direktan oslonac Lidlovoj prodajnoj mreži koja će omogućavati da, uz strogo kontrolisan hladni lanac i maksimalno očuvan kvalitet, kupcima uvijek budu dostupne savršeno očuvane lokalne namirnice i ostali dobro poznati proizvodi iz Lidlovog asortimana.

Na svečanosti otvorenja, uz prisustvo brojnih zvanica, predstavnika međunarodnih i domaćih institucija, poslovnih partnera i zaposlenika kompanije Lidl, danas je zvanično pušten u rad najveći logistički centar u Bosni i Hercegovini, koji se prostire na čak 64.000 m², veličine 9 fubalskih terena. Od početka poslovanja Lidla u Bosni i Hercegovini 2021. godine do danas, otvaranje logističkog centra u Lepenici predstavlja jedan od najvažnijih koraka kompanije, jer su uspostavljanjem moderne logističke mreže stvoreni uslovi za snabdijevanje budućih Lidl prodavnica širom zemlje.

“Današnje otvaranje logističkog centra u Lepenici, u koji je uloženo više od 250 miliona KM, predstavlja prvu veliku investiciju i jasan dokaz da je Lidl došao u Bosnu i Hercegovinu da ostane. Već u prvoj polovini sljedeće godine otvaramo i prve prodavnice, sa ciljem da građanima ponudimo svježe i kvalitetne proizvode, i najbolji odnos cijene i kvaliteta. Investicija u projekat gradnje i opremanje ovog objekta iznosi više od 250 miliona KM, uz angažovanje oko 70 domaćih firmi podizvođača.ponosni na činjenicu da smo u Lepenici otvorili 200 novih radnih mjesta, uz visok stepen automatizacije, savremene uslove rada i jednake mogućnosti za sve naše zaposlene“, izjavio je Dragan Čigoja, direktor Lidla Bosna i Hercegovina, zahvalivši se svim međunarodnim i domaćim institucijama i partnerima koji su podržali dolazak Lidla na tržište BiH i pomogli u realizaciji ove velike investicije.

“Posebnu zahvalnost upućujem našim zaposlenima. Upravo su oni naša pokretačka snaga, velikim dijelom zaslužna za svaki uspjeh koji ostvarujemo”, naglasio je.

Zadovoljstvo što je upravo Lepenica, u općini Kiseljak, na svega 30 km od Sarajeva prepoznata kao mjesto za realizaciju projekta ovakvog značaja iskazao je Mladen Mišurić-Ramljak, načelnik Općine Kiseljak: “Izgradnja logističkog centra Lidla predstavlja jedan od najznačajnijih gospodarskih iskoraka za Kiseljak, ali i važan poticaj daljnjem razvoju lokalne zajednice i gospodarstva. Posebno nas raduje činjenica da je Lidl prepoznao potencijal Kiseljaka, njegovu prometnu povezanost, strateški položaj i kvalitetno poslovno okruženje te odlučio upravo ovdje realizirati ovako značajan projekt“.

O potencijalu koji otvorenje ovog savremenog logističkog centra predstavlja za ekonomsku saradnju dvije zemlje govorio je Alfred Grannas, ambasador Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini.

“Otvaranje Lidl logističkog centra u Lepenici predstavlja snažan poticaj za ekonomiju i modernizaciju Bosne i Hercegovine. Donoseći visoke evropske standarde i održiva radna mjesta, Lidl postaje jedan od najvećih stranih poslodavaca u zemlji, što je značajno doprinijelo tome da Njemačka u 2025. godini bude najveći direktni investitor u BiH. Ova investicija jasno pokazuje odakle dolazi prosperitet BiH i gdje leži njena budućnost: u Evropi! Njemačka ambasada snažno pozdravlja ovakve projekte, jer oni stvaraju konkretne perspektive za građane i predstavljaju važnu kariku na putu ka Evropskoj uniji. Usvajanje evropskih standarda i kontinuiran napredak prema članstvu u EU dugoročno će osigurati konkurentnost zemlje i privući nove održive investicije”, rekao je Grannas.

Prilikom izgradnje logističkog centra u Lepenici posebna pažnja posvećena je principima zelene gradnje i održivosti kroz uštedu energije, smanjenje potrošnje vode i upotrebu recikliranih materijala, zahvaljujući čemu je ovaj objekat postao prvi i jedini logistički centar u BiH s prestižnim međunarodnim EDGE certifikatom. Održive prakse nastavit će se i u operativnoj fazi poslovanja i to kroz reciklažu, ekološko upravljanje otpadom, ali prije svega, kroz korištenje 10.000 m² solarnih panela koji se nalaze na samom objektu, a koji će doprinijeti da se iz vlastitih obnovljivih izvora “pokrije” čak 25% ukupnih potreba centra za električnom energijom.

Otvaranjem logističkog centra u Lepenici Lidl je napravio važan iskorak ka početku rada prvih prodavnica u Bosni i Hercegovini, najavljenom za prvu polovinu 2027. godine. Ovim projektom kompanija nastavlja ulaganja u razvoj moderne maloprodajne infrastrukture, stvaranje novih radnih mjesta i saradnju s domaćim partnerima, s ciljem da kupcima u BiH ponudi kvalitetne proizvode, jednostavniju kupovinu i najbolji omjer cijene i kvaliteta.

IZVOR:AKTA.BA