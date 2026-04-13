Ambasada SAD ugostila kapitena Zmajeva: Džeki podrška pred Mundijal

Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko posjetio je Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, uoči historijskog putovanja nacionalnog tima u SAD ovog ljeta.

Kako je saopćeno iz US Embassy Sarajevo, Džeko je u ambasadu stigao u pratnji porodice, gdje je upriličen prijem povodom velikog uspjeha reprezentacije i plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Otpravnik poslova ambasade, John Ginkel, tom prilikom je čestitao kapitenu „Zmajeva“ na impresivnom kvalifikacionom ciklusu, ističući značaj ovog sportskog uspjeha kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za promociju zemlje na međunarodnoj sceni.

Džeki i njegovoj porodici poželio je ugodan boravak u Sjedinjenim Državama, uz poruku da ih očekuje „ljeto puno zabave i slavlja“.

Reprezentaciju BiH ovog ljeta očekuje historijski nastup u SAD-u, što će biti jedno od najvažnijih poglavlja u modernoj historiji bh. fudbala.

Iz Ambasade su poručili i simboličnu poruku podrške: „Idemo na Svjetsko! Haj’mo BiH! Haj’mo SAD!“, naglašavajući sportsko prijateljstvo i povezanost dvije zemlje.