MSŠ Srebrenik: Prvo mjesto na Kantonalnom takmičenju za projekat „Api Kapi komora“

Učenici trećeg razreda ekonomske škole učestvovali su na Kantonalnom takmičenju iz preduzeća za vježbu, održanom u Tuzli, gdje su predstavili svoju poslovnu ideju pokretanja biznisa kroz „Api Kapi komoru“. Tokom takmičenja pokazali su visok nivo kreativnosti, inovativnosti i praktičnog znanja i ostvarili sjajan rezultat u segmentu transakcijskog poslovanja osvojivši 1. mjesto.

Čestitke vrijednim učenicima i njihovoj mentorici, profesorici Damiri Fazlić, koja ih je stručno usmjeravala i motivisala tokom takmičenja, na ovom rezultatu.