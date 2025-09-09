Barbarez odabrao igrače za Austriju, dvojica će meč gledati sa tribina

Utakmica petog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026 između Bosne i Hercegovine i Austrije večeras u Zenici nosi ogroman značaj za obje selekcije.

S obzirom na stanje na tabeli, duel bi mogao uveliko usmjeriti dalji tok kvalifikacija i odrediti šanse za plasman na Mundijal.

Barbarez odabrao 23 igrača

Selektor Sergej Barbarez objavio je konačan spisak za večerašnji susret. Na listi se nalazi 23 igrača, dok će dvojica: Luka Kulenović i Stjepan Radeljić – utakmicu pratiti s tribina. Posebno je zanimljivo da je Radeljić u prošlom kolu protiv San Marina odigrao svih 90 minuta, pa ostaje nepoznanica da li je izostanak rezultat taktičke odluke ili potencijalne povrede.

Spisak reprezentacije BiH za Austriju

Golmani: Nikola Vasilj, Osman Hadžikić, Martin Zlomislić

Odbrana: Nihad Mujakić, Eman Kospo, Tarik Muharemović, Amar Dedić, Adrian Leon Barišić, Nikola Katić, Jusuf Gazibegović

Vezni red: Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Dženis Burnić, Kerim Alajbegović, Haris Hajradinović, Nail Omerović

Napad: Esmir Bajraktarević, Samed Baždar, Ermedin Demirović, Edin Džeko

Pobjeda kao imperativ

Reprezentacija BiH u Zenici uvijek igra na pobjedu, a tako će biti i večeras. Protiv Austrije, Zmajevi žele potvrditi dobre igre i zadržati priključak za vrh grupe, dok će se Austrijanci pokušati nametnuti kroz čvrstu igru pod vodstvom Ralfa Rangnicka.

Atmosfera na stadionu Bilino polje ponovo će biti veliki adut Barbarezovih izabranika, a navijači očekuju da Edin Džeko i saigrači pruže partiju vrijednu tri boda.