EU upozorava: BiH bez reformi gubi gotovo milijardu eura ulaganja

Ako Bosna i Hercegovina i dalje ne bude u mogućnosti dostaviti finalizirani Program reformi, predviđaju se nova progresivna smanjenja ukupnih izdvajanja za BiH – upozorili su iz Delegacije Evropske unije (EU) u BiH.

U izjavi za Fenu navode da je prije isteka 2027. godine finansiranje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) dostupno isključivo za projekte u oblasti zaštite okoliša. Također pojašnjavaju da će nova podrška EU za investicije u drugim sektorima biti dostupna samo putem Plana rasta, konkretno kroz Instrument za reforme i rast, koji osigurava investicije u zamjenu za provođenje reformi usaglašenih u okviru Programa reformi. – Shodno tome, bez Programa reformi, Evropska komisija neće moći procijeniti nijedan novi investicijski projekat u okviru Investicijskog okvira za zapadni Balkan za područje cijele BiH, osim projekata u oblasti zaštite okoliša – poručili su iz Delegacije EU.

Naglašavaju da bi Plan rasta mogao imati transformativni učinak na ekonomiju BiH, osiguravajući brojne pogodnosti članstva u EU i prije formalnog pristupanja, a istovremeno snažnije integriranje u jedinstveno tržište EU, koje je ujedno i najveći trgovinski partner BiH.

– Građani će direktno osjetiti te pogodnosti – istaknuli su.

Međutim, iz Delegacije EU u BiH ponovili su da se od BiH očekuje provođenje niza reformi definisanih u Programu reformi, koji vlasti trebaju usaglasiti i predstaviti kako bi u potpunosti iskoristile ove prilike. – Za provedene reforme vladama korisnicama se osiguravaju finansijska sredstva, čime se stvara pozitivan ciklus reformi, ulaganja i rasta – dodali su.

Podsjećaju da BiH već snosi posljedice neusvajanja Reformske agende, te da je, budući da Evropska komisija nije zaprimila konačni i usaglašeni Program reformi BiH, donesena odluka o smanjenju iznosa prvobitno predviđenog za BiH u Planu rasta za zapadni Balkan.

– Evropska komisija je u julu donijela odluku o umanjenju sredstava za BiH u iznosu od 10 posto, odnosno sa 1,085 milijardi eura na 976,6 miliona eura, što predstavlja umanjenje od 108,5 miliona eura. Vlasti BiH su 17. jula obaviještene da će uslijediti dodatno smanjenje od 10 posto ako BiH ne dostavi finalizirani Program reformi do 30. septembra – upozorili su.

Također naglašavaju da finansiranje dostupno u okviru Plana rasta ističe krajem 2027. godine te da sve reforme moraju biti provedene do tog roka, koji je vezan za važeći višegodišnji finansijski okvir EU i ne može se mijenjati.

S druge strane, naveli su primjere susjednih zemalja koje su već dobile sredstva iz Instrumenta za reforme i rast te poduzele korake poput pridruživanja Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), čime se značajno smanjuju troškovi poslovanja.

Imajući to u vidu, iz Delegacije EU u BiH poručili su da neaktivnost ima svoju cijenu te su pozvali vlasti u BiH da ne propuste priliku od gotovo milijardu eura ulaganja i sprovođenje reformi koje će unaprijediti poslovno okruženje i donijeti napredak u usklađivanju sa zakonodavstvom i standardima EU.