Barbarez: Želimo pobjedu i plasman u nokaut fazu

Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez poručio je uoči odlučujućeg susreta protiv Katara kako njegovoj momčadi u Seattleu nije cilj branjenje 90 minuta, već isključivo traženje rezultata i pobjede koja bi “Zmajevima” mogla donijeti povijesni plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Na službenoj konferenciji za medije uoči utakmice posljednjeg kola Skupine B, Barbarez je naglasio da će obje momčadi ići na sve ili ništa, javlja izvještač Fene sa Svjetskog prvenstva.

Iako je aktualni prvak Azije po FIFA-inoj ljestvici bolje rangiran, te nosi blagu ulogu favorita, izbornika to ne zabrinjava.

– Ne vjerujem u velika iznenađenja jer dnevna forma često može pobijediti kvalitetu. Katar želi pokazati svijetu što može, baš kao i mi i nitko ovdje nije slučajno, nego zasluženo, pa tako i mi i Katar. Obje ekipe traže rezultat i vidjet ćemo čija će želja biti veća, ali nadam se da ćemo na kraju mi slaviti – naglasio je Barbarez.

​Osvrćući se na zdravstveni bilten i igrački kadar, izbornik je potvrdio da su, unatoč sitnim problemima karakterističnim za duge turnire, svi igrači spremni za nastup.

Jedini izostanak je onaj Tarika Muharemovića, koji ne može igrati zbog suspenzije zarađene u susretu sa Švicarskom.

Kada je riječ o taktičkom pristupu, stručni stožer ne smatra da su nužne velike rošade u veznom redu kako bi se dobilo na kreativnosti.

Barbarez pojašnjava da ofenzivna kreacija može dolaziti i preko bočnih pozicija, dok će ključ uspjeha biti u agresivnosti i tijesnom markiranju protivnika.

​Također, izbornik je naveo i to kako službene pauze za osvježenje mogu donijeti prevagu i omogućuju brzu promjenu sustava usred igre, što može biti važno jer je na ogromnim i bučnim američkim stadionima gotovo nemoguće komunicirati s igračima udaljenima od klupe.

Odgovarajući na upite medija o Džeki, Barbarez je naveo kako je on “jedan i jedini”, istaknuvši da je velika privilegija biti njegov trener.

Slično je poručio i veznjak Ivan Šunjić, naglasivši kako Džeko uvelike pomaže mlađim suigračima te da momčad mora maksimalno iskoristiti njegovo prisustvo na terenu.

​Šunjić se osvrnuo i na atmosferu u momčadi, kazavši da je raspoloženje u taboru odlično, te da je ekipa imala dovoljno vremena za odmor i pripremu nakon teškog ogleda sa Švicarcima.

I Barbarez i Šunjić posebno su zahvalili navijačima na nevjerojatnoj podršci od samog početka turnira.

Barbarez je izrazio nadu da će reprezentacija i u Seattleu na tribinama imati barem 30.000 svojih navijača, kao što je to bio slučaj u Los Angelesu.

​- Nenormalno sam ponosan na to gdje se nalazimo, s kim radim i dokle smo došli. Naša veza s navijačima je iz dana u dan sve jača, oni to prepoznaju i ne dolaze u ovolikom broju uzalud – zaključio je izbornik.

​Odlučujuća utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara igra se u srijedu s početkom u 12 sati po lokalnom vremenu u Seattleu, odnosno u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu.

Fena/federalna.ba