Hrvatska teškom mukom do pobjede nad Panamom

Nogometna reprezentacija Hrvatske upisala je izuzetno važnu pobjedu protiv Paname rezultatom 1:0 u drugom kolu grupe L na Svjetskom prvenstvu 2026. godine i tako ostala u utrci za plasman u nokaut-fazu takmičenja.

Nakon poraza od Engleske u prvom kolu, izabranici Zlatka Dalića nisu imali mnogo prostora za grešku, a do tri boda stigli su nakon teške i neizvjesne utakmice protiv borbene selekcije Paname.

Prvo poluvrijeme proteklo je bez pogodaka, a više problema hrvatskoj odbrani zadavali su upravo Panamci. Najopasniji su bili preko Martineza i Rodrigueza, ali je Dominik Livaković sa nekoliko važnih intervencija sačuvao svoju mrežu.

Hrvatska je u nastavku zaigrala znatno konkretnije, a ključni trenutak dogodio se u 54. minuti. Nakon dobre akcije i ubacivanja Josipa Stanišića, Ante Budimir je ostao neometan u kaznenom prostoru i preciznim udarcem pogodio za vodstvo Vatrenih.

Nedugo nakon toga Hrvatska je imala priliku da riješi pitanje pobjednika, ali Marco Pašalić nije uspio iskoristiti veliku šansu pred golom Paname. S druge strane, Panamci su do kraja susreta pokušavali stići do izjednačenja, no hrvatska odbrana i Livaković nisu dozvolili iznenađenje.

Minimalna pobjeda bila je dovoljna Hrvatskoj da osvoji prva tri boda na turniru i zadrži realne šanse za prolazak u narednu fazu takmičenja. Uoči posljednjeg kola grupne faze Hrvatska se nalazi na trećem mjestu grupe L, dok je Panama ostala bez bodova i izgubila šanse za plasman dalje.

U posljednjem kolu Hrvatsku očekuje duel protiv Gane, dok će Panama igrati protiv Engleske.

Strijelac jedinog pogotka na utakmici bio je Ante Budimir u 54. minuti.

RTV Slon