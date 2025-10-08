BH Telecom nagrađuje svoje direktore, ranije su dobijali po dvije prosječne plaće u FBiH

Predloženi dnevni red uključuje i donošenje odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja za period 1. januar 2025-31. decembar 2027. godine, koji ranije nije usvojen jer nije dobio podršku Vlade FBiH.

Nadzorni odbor BH Telecoma sazvao je 90. vanrednu skupštinu dioničara za 24. oktobar.

Predloženi dnevni red uključuje donošenje odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja za period 1. januar 2025-31. decembar 2027. godine, piše BiznisInfo.ba.

Riječ je o dokumentu koji se mora donijeti kako bi se uračunali troškovi kupovine Telemacha. Podsjetimo da se trenutno čeka odobrenje Konkurencijskog vijeća BiH za ovu veliku akviziciju.

Prethodni pokušaj usvajanja trogodišnjeg plana, ranije ove godine, nije usvojen jer nije dobio podršku većinskog dioničara, a to je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Zbog čega je tada Vlada bila protiv trogodišnjeg plana nikad nije do kraja razjašnjeno. No malo je vjerovatno da se radi o opstrukciji kupovine Telemacha jer su predstavnici Vlade i vladajuće koalicije u cjelini od početka podržavali u ovu akviziciju.

Neusvajanje plana nije ugrozilo ni poslovanje BH Telecoma jer kompanija radi po postojećem planu 2024.-2026.

Osim toga, na dnevnom redu sjednice je i odluka o materijalnim pravima predsjednika i članova Nadzornog odbora, kao i odluka o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora.

Posljednja tačka je odluka o dodjeli nagrade članovima Uprave, donosno direktorima, za izuzetne rezultate poslovanja BH Telecoma. Nije navedeno o kojem iznosu se radi.

Prema Statutu kompanije direktori imaju pravo na ovu nagradu koja je i ranije dodjeljivana. Primjera radi, oktobra 2022. godine tadašnji direktori BH Telecoma su nagrađeni sa po dvije prosječne plaće u FBiH za rezultate u prethodnoj godini.