U Srebreniku održan koncert Fondacije Sevdah pod nazivom “sevdah za mlade”

U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture u domu kulture u Srebreniku jučer je održan koncert Fondacije Sevdah pod nazivom “sevdah za mlade”, uz dobru posjetu i veliki broj učenika koji su mogli uživati u sjajnom koncertu.

Moderator programa je bio etnomuzikolog i umjetničkik, direktor fondacije Sevdah iz Sarajeva mr Damir Galijašević, koji je na harmonici pratio vokalne soliste Almu Subašić Omerović i Zanina Berbića.

Damir Galijašević je u govornom dijelu programa jednostavnim jezikom govorio o ambijentu u kojem je sevdalinka nastajala, o značaju sevdalinke za kulturni identitet naroda u BiH, o temama o kojima je pjevala sevdalinka i dr.

Etnomuzikolog i mr Zanin Berbić mladoj publici se takodje predstavio uz saz.Svojim raskošnim interpretacijama sevdalinke ovi mladi izvođači su oduševili srebreničku publiku.Današnjim koncertom BZK gradsko društvo Srebrenik je zatvorilo Program obilježavanja 30.godina od svog osnivanja.