U Ljubuškom uhapšen muškarac osumnjičen za vandalizam u Međugorju

Na području Ljubuškog danas je uhapšen muškarac koji se sumnjiči da je počinio vandalizam u Međugorju, potvrđeno je za Klix.ba.

Kako je rečeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), identitet muškarca još uvijek nije poznat.

“Radi se na utvrđivanju identiteta”, rekli su nam iz MUP-a HNK.

Portal Slobodna Dalmacija objavio je da je do hapšenja došlo u mjestu Cerno, nedaleko od Ljubuškog.

Podsjećamo, u toku je bila intenzivna potraga, a muškarac je ranije viđen na jednoj od benzinskih pumpi na području Ljubuškog.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), jutros su zaprimljene prijave da je oštećen Gospin kip ispisivanjem različitog sadržaja te da je došlo do požara na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova.

Gospin kip je oskrnavljen grafitima i crnom bojom, a ostavljen je i natpis “Devil in a skirt”.

Također je ostavljen transparent s natpisom “Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov, to oszuści, mam dowody”, što na poljskom jeziku zapravo znači “to su prevaranti, imam dokaze”.