Zemljotres kod Sarajeva rano jutros probudio građane

Zemljotres koji je rano jutros, 29. jula, pogodio područje Sarajeva probudio je brojne građane, a mnogi su na platformi Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) podijelili svoja iskustva.

Prema prvim informacijama, epicentar potresa bio je 14 kilometara istočno-sjeveroistočno od Sarajeva, na dubini od šest kilometara, zbog čega se podrhtavanje tla osjetilo u više dijelova glavnog grada i okolnih općina.

Potres je bio magnitude 3,1.

Građani iz Sarajeva, Lukavice, Vogošće i naselja Kobilja Glava navode da je potres trajao svega nekoliko sekundi, ali da je bio dovoljno snažan da ih probudi ili uznemiri.

Jedan stanovnik Sarajeva napisao je da ga je zemljotres probudio.

“Probudio me. Kratak udar. Sedmi sprat.”

Iz Lukavice su građani prijavili da se osjetilo jasno podrhtavanje uz karakterističan zvuk.

“Osjetno osciliranje i prisutan zvuk.”

Stanovnici naselja Kobilja Glava navode da je potres bio kratak, ali primjetan.

“Kratko, ali poprilično jako.”

Drugi su opisali da se radilo o blagom podrhtavanju.

U Vogošći je jedan građanin kratko opisao situaciju riječima: “Zadrmalo fino.”

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o povrijeđenim osobama.