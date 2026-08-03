Bosanac (23) divljao ulicama Linza: Policija ga zaustavila nakon potjere, oduzeti mu automobil i vozačka dozvola

Jedna od ulica u austirjskom Linzu, Salzburger Straße, je popularan dio ceste za one koji volde da “dodaju gas”, uprkos redovnim kontrolama brzine.

Dvadesettrogodišnji Bosanac nastanjen u Linzu nedavno je to naučio na teži način: njegov Range Rover Evoque, kojim je vozio čak 84 km/h iznad ograničenja brzine, je zaplijenjen.

Policijska patrola je u petak, 31. jula, oko 22:30 provodila laserska mjerenja brzine u zoni od 70 km/h na Salzburger Straße.

Dvadesettrogodišnji bosanski državljanin iz Linza je uhvaćen u vožnji u smjeru odlaska brzinom od 154 km/h.

Njegovo vozilo je zaplijenjeno, a vozačka dozvola muškarca je privremeno suspendovana. Suočava se s višestrukim optužbama, piše Krone.at.