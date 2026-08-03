Uvećane julske penzije stižu 5. augusta: Objavljeni iznosi i ko neće dobiti povećanje

Penzije za juli primit će ukupno 471.578 korisnika, a što je potrebno nekih 370,17 miliona KM.

Penzije u Federaciji su povećane za 3,5 posto, a prema odluci Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Riječ je o akontacijskom povećanju koje se primjenjuj od 1. jula.

Akontacijsko usklađivanje penzija po stopi od 3,5 posto primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno s 1. januarom 2026.

– Penzije ostvarene tokom 2026. godine ne podliježu ovom usklađivanju, osim najnižih i zagarantovanih penzija koje se usklađuju po istoj stopi. Stopa akontacijskog usklađivanja utvrđena je sukladno članu 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, primjenom zakonom propisane formule koja uzima u obzir 60 posto rasta prosječne bruto plaće i 40 posto rasta indeksa potrošačkih cijena (CPI) – navode iz Zavoda PIO FBiH.

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026., najniža penzija iznosi 690,10 KM, zagarantovana 823,59 KM, dok najviša penzija iznosi 3.450,47 KM.

Najniža penzija iz člana 81. Zakona o PIO – za manje od 20 godina penzijskog staža, odnosno 60 posto osnovice, iznosi 449,83 KM. Uvećana je za nekih 15 KM.

Najniža penzija iz člana 81. za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina – 65 posto osnovice, iznosi 487,31 KM.

Najniža penzija za 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina – 70 posto od osnovice, iznosi 524,80 KM.

Najniža penzija iz člana 81. Zakona o PIO-u za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina – 75 posto osnovice iznosi 562,28 KM.

Najniža penzija za 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina – 85 posto osnovice, iznosi 637,25 KM.

Najniža penzija za 40 godina penzijskog staža i više, odnosno 95 posto osnovice, iznosi 712,22 KM.

Invalidska i porodična penzija (iza aktivnog osiguranika) u smislu članka 81. stava 4. Zakona o PIO-u od 1. januara 2026. iznosi:

Najniža invalidska penzija iznosi 674,74 KM

Najniža porodična penzija iznosi 674,74 KM.

Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 871,93 KM.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica te Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica), izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1.1.2026., utvrđena je u iznosu od 690,10 KM.

Prosječna samostalna penzija za juli iznosi 881,89 KM.

Penzije za juli primit će ukupno 471.578 korisnika, a što je potrebno nekih 370,17 miliona KM.

– Podsjećamo da će konačna stopa redovnog usklađivanja penzija biti utvrđena nakon što Federalni zavod za statistiku objavi sve službene statističke podatke za prvo polugodište 2026. godine.

Ukoliko konačna stopa usklađivanja bude viša od akontacijski isplaćenih 3,5 posto, razlika će korisnicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. godine – navedeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.