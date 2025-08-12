Bubić podnio žalbu Sudu BiH zbog odluke CIK-a o oduzimanju mandata Dodiku

Advokat Milorada Dodika, Goran Bubić danas je u ime pravnog tima, kao punomoćnik, podnio žalbu Sudu Bosne i Hercegovine protiv odluke Centralne izborne komisiji (CIK) BiH od 6. augusta o prestanku mandata predsjednika RS Miloradu Dodiku.

Bubić je naglasio da u tom slučaju krivično pravo i posljedično odluka CIK-a služe kao instrumenti političkog pritiska, prenose medije iz RS-a.

– Birači nisu ovce, istina je u biračkoj kutiji, pa se postupci koji poništavaju volju građana, i ne podržavaju vladavini prava, trebaju napadati svim raspoloživim pravnim sredstvima. poručio je Bubić.

Bubić je u žalbi naveo, između ostalog, da je primarno osporena mogućnost retroaktivne primjene prestanka mandata jer je prestanak mandata u odluci određen sa datumom 12. juni, a odluka je donesena 6. augusta.

Fena/federalna.ba