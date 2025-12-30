BHRT pred kolapsom: Zbog duga RTRS-a većeg od 100 miliona KM traži se hitna intervencija

Zbog izuzetno teške situacije u kojoj se nalazi Radio-televizija Bosne i Hercegovine (BHRT), iz ove medijske kuće upućen je dopis Vijeću ministara BiH i Parlamentu BiH, u kojem se nadležni pozivaju na hitno djelovanje kako bi se spriječio dalji kolaps javnog servisa.

Ovu informaciju za Raport je potvrdio Jasmin Emrić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i član Komisije za saobraćaj i komunikacije, koja je u više navrata razmatrala problematiku BHRT-a.

Prema njegovim riječima, u pismu se eksplicitno traži pomoć parlamentaraca te intervencija Vijeća ministara BiH kroz hitno odobravanje sredstava iz tekuće budžetske rezerve za 2025. godinu. Ta sredstva bila bi namijenjena za izmirenje dijela dugovanja BHRT-a, uključujući obaveze prema domaćim i inostranim dobavljačima, uplate doprinosa za zaposlene, kao i rješavanje problema neprebačene RTV takse od strane RTRS-a, čiji je dug krajem novembra premašio 102 miliona KM.

Emrić podsjeća da je i Ustavni sud BiH donio odluku kojom je potvrđeno da RTRS krši zakon i ustavno pravo BHRT-a na imovinu. Iako su sudski postupci za provođenje tih odluka u toku, iz BHRT-a upozoravaju da je riječ o dugotrajnom procesu, za koji ovaj javni servis više nema vremena.

Uprkos činjenici da je dopis nadležnim institucijama dostavljen još 26. decembra, Emrić ističe da do danas nije bilo nikakvih reakcija, što smatra neprihvatljivim.

Kako navodi, izostao je odgovor na poziv da se bez odlaganja preduzmu mjere za rješavanje najurgentnijih problema koji ugrožavaju opstanak BHRT-a, uključujući i izmirenje dugovanja prema Evropskoj radiodifuznoj uniji, čime bi se izbjegle prijetnje zapljenom. Također, nije bilo ni reakcije kada je riječ o sistemskim rješenjima koja bi osigurala dugoročnu finansijsku stabilnost kompletnog sistema javnih emitera u BiH.

Emrić naglašava da pasivan odnos prema problemima BHRT-a ne ugrožava samo ovaj javni servis, već ima i šire posljedice po evropski put Bosne i Hercegovine, kao i funkcionisanje brojnih državnih institucija. Najavio je da će sutra u Parlamentarnoj skupštini BiH održati konferenciju za novinare na kojoj će detaljnije govoriti o ovoj temi.