Danas moguć snijeg, a evo kakvo će vrijeme biti do kraja sedmice

Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro. Po kotlinama centralne i istočne Bosne ima magle.

Temperature zraka u 7 sati (°C): Sokolac -11; Drvar -9; Livno, Zenica -8; Bugojno -7; Bihać, Jajce, Sanski Most -6; Doboj, Sarajevo, Tuzla -5; Banja Luka, Bjelašnica, Prijedor -4; Gradačac -2; Mostar -1; Trebinje 0; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 937 hPa, za 7 hPa je niži od normalonog i lagano opada.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura zraka od -2 do 4, na jugu od 6 do 12 °C. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći je moguć slab snijeg. Dnevna temperatura zraka oko -1 °C.

U srijedu, 31. decembra u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Jutro hladno, sa mrazom. Ponegdje na istoku Bosne povremeno je moguć slab snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu do 2, a dnevna od -6 do 0, na jugu i sjeveru do 4 °C.

U četvrtak, 1. januara sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutro hladno, sa mrazom. Poslije podne porast naoblake na jugu i jugozapadu, gdje se tokom noći očekuje slaba kiša ili snijeg. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, a dnevna od 2 do 8 °C.

U petak, 2. januara u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost. Padavine se očekuju u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. U nižim područjima će padati kiša, a u višim susnježica ili snijeg. Vjetar umjeren do pojačan sa jakim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 3 do 9, na jugu i sjeveru zemlje do 14 °C.

U subotu, 3. januara pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Vjetar umjeren do pojačan sa jakim i olujnim udarima južni i jugozapadni. Poslije podne na sjeveru Bosne vjetar u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu i sjeveru do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 15 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.